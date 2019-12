VN-secretaris-generaal Guterres: ‘Stop de oorlog tegen de natuur’

Aan de vooravond van de VN-klimaatconferentie (COP25) in Madrid heeft Antonio Guterres geprobeerd de inzet scherp te stellen: ‘Het “point of no return” is niet meer ver aan de horizon. Het is al in zicht.’

‘Al decennia voert de menselijke soort een oorlog tegen de planeet en de planeet geeft een slag terug. We moeten een einde maken aan onze oorlog tegen de natuur en de wetenschap zegt ons dat we dat kunnen doen’, aldus Guterres op een persconferentie. Hij hekelde de ‘totaal onvoldoende’ engagementen van de internationale gemeenschap om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

‘De laatste vijf jaren waren de warmste die ooit zijn opgemeten’, verklaarde hij. Hij somde enkele steeds dodelijkere, verwoestende gevolgen op van de klimaatverandering: een stijging van het zeeniveau, het smelten van de ijskappen, droogte,... ‘Samengevat is de klimaatverandering niet meer een probleem van de lange termijn. We worden nú geconfronteerd met een klimaatcrisis. Het “point of no return” is niet meer ver aan de horizon, maar is in zicht.’

‘Gebrek aan politieke wil’

Ondanks alles zegt de secretaris-generaal wel de hoop te bewaren, onder meer door de mobilisatie van jongeren, burgers in het algemeen en steden en bedrijven. Wat volgens hem echter nog steeds ontbreekt, is politieke wil. ‘De politieke wil om de subsidies aan fossiele energie stop te zetten, de politieke wil vanaf 2020 niet langer steenkoolcentrales te bouwen, de politieke wil om van een belasting op inkomen te gaan naar een belasting op steenkool’, aldus Guterres.

De jaarlijkse vergadering van de VN over de klimaatwijziging, COP25, vindt plaats van 2 tot en met 13 december in Madrid. Guterres wil dat de leiders van alle landen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid tonen. ‘Minder zou een verraad zijn voor onze hele menselijke familie en alle generaties die nog komen’, aldus de VN-secretaris-generaal op Twitter.