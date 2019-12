Zielloos Anderlecht doet zichzelf de das om bij Oostende

RSC Anderlecht heeft een rampnamiddag achter de rug bij KV Oostende. De kustboys wonnen met 3-2 dankzij blunders van Hendrik Van Crombrugge en de teruggekeerde Vincent Kompany. Tot overmaat van ramp miste Kemar Roofe een penalty bij RSCA. De aansluitingstreffers kwamen te laat.

Anderlecht-coach Franky Vercauteren gaf Vincent Kompany verrassend een basisplaats na zijn eerdere blessure. Ook topaankoop Michel Vlap mocht nog eens starten aan de kust. Bij de heenwedstrijd, de allereerste wedstrijd van het seizoen van Anderlecht, scoorde Vlap nog en werd een tweede doelpunt van de Nederlander afgekeurd. Anderlecht ging alsnog verliezen in eigen huis, maar deed dat toen nog met Thomas Didillon tussen de palen. De Fransman werd al snel vervangen door Hendrik Van Crombrugge wegens “betere voeten”. Die spreidde de doelman alvast niet tentoon na vijf minuten spelen in het Albertpark. De doelman talmde erg lang om uit te voetballen en een aanstormende Joseph Akpala trapte de 1-0 van in de voeten van Van Crombrugge in doel.

Het Oostendse publiek kirde van plezier. Hun mikpunt, RSCA-voorzitter Marc Coucke, was aanwezig en kreeg met spreekkoren en spandoeken de volle laag. Anderlecht kreeg zelf ook de volle laag toen op het halfuur Akpala mocht blijven dribbelen in de zestien en op doel besloot. Van Crombrugge weerde af, maar Michiel Jonckheere werkte de rebound voor 2-0 binnen. Halverwege het veld stond Vincent Kompany zich over de bol te wrijven: hij ging gruwelijk onder de bal door die bij Akpala belandde.

Penaltydebacle

Na rust geen verbetering voor Anderlecht. Sakala werd diep gestuurd door Anton Palaversa, maar trapte op de doelman. Akpala vond het afgeweerde schot, maar kopte onbegrijpelijk voorlangs. De kelk van Anderlecht moest tot op de bodem leeg toen de jonge KVO-er Logan Ndembe hands maakte in de zestien. Kemar Roofe zette zich voor de bal, maar miste de strafschop. Even leek de VAR nog een tweede penalty aan te wijzen, maar uiteindelijk werd het enkel een hoekschop. Marc Coucke had die fase al gemist: de voorzitter van Anderlecht ging vooraf in de clinch met de voorzitter van KVO en verliet het Albertpark tijdens de rust via een achterpoortje.

Dubbele wissel bij Anderlecht, dat Jérémy Doku en Isaac Thelin in de strijd gooide. Roofe toonde dat hij vorm mist en trapte een voorzet van Doku van een meter over. Anderlecht moest naar voren om nog iets uit de brand te slepen. De laatste wissel van Vercauteren heette echter Petr Zulj, niet meteen de aanvallende metronoom. Kare Ingbrigtsen gunde Akpala een applauswissel. Het grootste applaus kwam echter voor Andrew Hjulsager. Die nam op rechts de bal rustig aan, draaide Elias Cobbaut binnenstebuiten en ramde de 3-0 onder Van Crombrugge door.

Paniekvoetbal aan het slot

Op de bezoekersbank heerste steeds meer een begrafenissfeer. Doku slingerde zich nog tot bij Nacer Chadli, die er met een pirouette 3-1 van maakte. Doku bleef zijn invalbeurt in de verf zetten met enkele dribbels en zelfs de 3-2 in de 90ste minuut. Plots stond Anderlecht nog op een zucht van een comeback. Dat had Paars-Wit helemaal niet meer verwacht, en ook Oostende was aangeslagen. De spanning was te snijden aan de kust. In de 95ste minuut wilde Anderlecht nog een penalty toen Chadli neerging, maar ving bot. Het werd paniekvoetbal aan beide kanten. Oostende zwoegde tot in de laatste seconden, maar knokte zich naar de verrassende, maar verdiende zege. Het Albertpark ontplofte van ontluchting.