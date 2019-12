16 Airbus-werknemers ontslagen na verdenking van spionage

In september startte het Duitse gerecht al een onderzoek op naar mogelijke spionage van de werknemers in het kader van twee projecten van het Duitse leger.

De zestien werkten aan het Line Communications, Intelligence and Security-programma van Airbus in Munchen, waar aan cyberveiligheid en aanverwanten wordt gewerkt. Ze zouden documenten over de aankoop van communicatiesystemen door het Duitse leger in hun bezit hebben gehad die ze niet mochten hebben.

Airbus heeft een intern onderzoek opgestart met steun van externe advocaten. ‘De groep werkt volop mee met de bevoegde overheden om deze zaak op te helderen’, zegt het bedrijf in een perscommuniqué.

Airbus, een bedrijf met een omzet van 64 miljard euro en 134.000 werknemers, behoort tot de belangrijkste leveranciers van de Duitse strijdkrachten.