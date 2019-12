Gespannen sfeer in Oostende: Coucke loopt boos weg tijdens de rust

Bij de Kustploeg verwijten ze dat hun oude voorzitter Marc Coucke hun ploeg met een strop om de hals heeft achtergelaten. Coucke kreeg aan de dis de wind duidelijk van voor, waarop hij boos de tafel verliet. Ook de fans van Oostende namen hem op de korrel. Coucke volgde de eerste helft binnen in het stadion op televisie en vertrok al tijdens de rust.

Voorzitter Frank Dierckens stond met plezier de pers te woord om zijn voorganger in een niet zo fraai daglicht te plaatsen. ‘Dat bedrag van 6,2 miljoen euro klopt 100 procent. We hebben huurachterstand. Dit seizoen is de huur wel betaald, de twee seizoenen daarvoor niet. Dat is 2 miljoen euro. Die andere 4 miljoen komen van transfers die niet doorgestort geweest zijn. Er waren geen financiële middelen. Welke transfers? Cyriac, Lukaku, een stuk of vier. Dat is allemaal uit het verleden. KVO is niet zo ongezond, gewoon die erfenis vanuit het verleden die ik net als Peter (Callant, red.) niet kan verteren. We hebben 3 miljoen kapitaalsverhoging gedaan, da’s goed voor één seizoen. Maar die lasten draag ik mee.’

Financiële zorgen

De financiële zorgen zijn groot. ‘We hebben ongeveer 3 miljoen minder sponsoring dan in tijd van Coucke. Daarnaast is er nog altijd 1,2 miljoen huur voor de tribunes. Daarnaast een erfenis van 3,5 miljoen euro aan makelaarskosten die zijn blijven staan. We hebben die van korte naar lange termijn gezet maar je moet ze wel betalen uiteindelijk.’

In de wandelgangen kwam het tot een verbaal opstootje tussen de voorzitters. ‘U bent goed ingelicht’, aldus Dierckens. ‘In De Zevende Dag heb ik gezegd dat ik hem zou ontvangen zoals ik elke voorzitter zou ontvangen. Maar Coucke kwam binnen op ongepaste manier. Je moet me ook niet uitdagen, hé.’

Of de licentie in gevaar was, wilde Dierckens niet gezegd hebben. ‘Ja en nee. Vijftig procent wel, vijftig procent niet. We zijn investeerders aan het zoeken, we werken eraan.’

Ook de fans van Oostende namen hun vroegere voorzitter op de korrel. Met een spandoek, maar ook door ‘Coucke buiten’ te zingen.