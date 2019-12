Lewis Hamilton sluit F1-seizoen op passende wijze af met nieuw record en simpele zege in Abu Dhabi

Lewis Hamilton heeft de slotrace van het Formule 1-seizoen gewonnen. De wereldkampioen pakte in de Grote Prijs van Abu Dhabi zijn 11de zege van het jaar. De Mercedes-rijder verbeterde bovendien een record dat hij vorig seizoen zelf neerzette: nooit eerder scoorde iemand meer punten in één seizoen. Max Verstappen (Red Bull) en Charles Leclerc (Ferrari) mochten mee op het podium.

De Grote Prijs van Abu Dhabi is zelden één van de leukere races in het F1-seizoen, maar voor de start van de race waren er wel enkele factoren die mogelijk voor wat ophef konden zorgen. Valtteri Bottas bijvoorbeeld, die na een dubbele motorwissel als 20ste en laatste zou vertrekken met zijn Mercedes. En een dik halfuur voor de start bleek plots dat Charles Leclerc, die als derde zou vertrekken, onderzocht werd door de stewards. De reden: zijn Ferrari bevatte “aanzienlijk meer” brandstof dan het team doorgegeven had aan de stewards.

Zo ontstond er nog voor de start dus een nieuwe controverse rond het motorblok van Ferrari, dat al maandenlang onder het vergrootglas ligt. Leclerc mocht starten, maar een straf of zelfs een diskwalificatie hingen de hele race boven zijn hoofd. Uren na de wedstrijd kwam dan toch het verlossende bericht: Ferrari kreeg ‘slechts’ 50.000 euro boete, geen straf voor Leclerc.

Hamilton verdwijnt in de verte

Leclerc mocht ondanks het lopende onderzoek gewoon de race starten. En dat deed de Monegask voortreffelijk, want vanaf de derde plaats wurmde hij zich in de openingsronde langs grote rivaal Max Verstappen. Lewis Hamilton behield makkelijk zijn leiderspositie en verdween al snel in de verte. In het middenveld ging het mis voor Pierre Gasly, twee weken geleden nog verrassend tweede in Brazilië: de piloot van Toro Rosso belandde in de clinch met de beide Racing Points van Lance Stroll en Sergio Pérez. Na een lange pitstop voor een nieuwe neus lag de Fransman laatste.

Foto: REUTERS

Terwijl de leiders voorin wegsnelden, werkte de achteraan gestarte Bottas zich gestaag een weg naar voren. De Fin moest dat overigens zonder DRS doen: de openklapbare achtervleugel, bedoeld om meer topsnelheid te creëren en zo te helpen met inhalen, was door een technische fout voor alle rijders uitgeschakeld in de eerste 18 rondes. Merkwaardig, maar Bottas liet het niet aan zijn hart komen en zou al snel jacht kunnen maken op de koplopers.

Weer problemen bij Ferrari

De twee Ferrari’s kwamen in ronde 12 als eerste naar binnen, beiden voor de harde banden. En niet voor het eerst dit seizoen waren er problemen bij de pitstops van het Italiaanse team: Vettels linkervoorwiel ging er niet goed op, waardoor de Duitser kostbare seconden verloor. Albon (Red Bull) kwam een ronde later vers rubber halen, maar de nummers één en twee - Hamilton en Verstappen - bleven wat langer buiten: Verstappen pitte in ronde 25, Hamilton in ronde 26.

Foto: AP

Na de pitstops lag Charles Leclerc opnieuw op plek twee, maar hij kreeg al snel Verstappen in zijn spiegels. De jonge Nederlander had klachten over de motor, maar dat weerhield hem er niet van om zich in ronde 32 voorbij Leclerc te gooien. De Ferrari stribbelde nog even tegen, maar Leclerc moest zich toch gewonnen geven.

Leuke duels in middenveld

Hamilton en Verstappen waren gaan vliegen, maar Ferrari wilde nog wat proberen en haalde in ronde 38 van 55 beide rijders naar binnen voor een tweede pitstop. Leclerc bleef derde, maar Vettel viel daardoor terug naar de zesde plaats. In het middenveld waren er intussen nog enkele leuke gevechten, meer bepaald tussen Sergio Pérez, Daniil Kvyat (Toro Rosso) en de (voorlopig?) afscheidnemende Nico Hülkenberg (Renault). Ook Carlos Sainz Jr., volop op jacht naar de zesde plek in het WK, moest aan de bak: hij belandde na een tweede pitstop buiten de punten.

Voorin kwam Lewis Hamilton nooit meer in de problemen. De Brit freewheelde naar zijn 11de zege van het seizoen en vestigde dankzij die 25 punten, plus één punt voor de snelste ronde, een nieuw record. Zijn seizoenstotaal komt op 413 punten, waarmee hij het vorige record van 408 punten - vorig seizoen door Hamilton zelf neergezet - verbeterde. Max Verstappen en Charles Leclerc werden tweede en derde.

Foto: AFP

Valtteri Bottas sloot een prima inhaalrace op de vierde plaats af. Sebastian Vettel slaagde er in de op twee na laatste ronde nog in om de vijfde plek af te pakken van Alex Albon, die zesde werd. De jonge Lando Norris (McLaren) leek op weg naar plek zeven, maar zag in de allerlaatste ronde nog Sergio Pérez langszij komen. Daniil Kvyat (Toro Rosso) werd negende.

Sainz pakt zesde plek WK in allerlaatste ronde

De tiende plaats ging in de laatste ronde nog naar Carlos Sainz Jr., en dat is voor de jonge Spanjaard zeer belangrijk: door dat ene puntje dat hij met die tiende plaats pakt, eindigt Sainz nog nét als zesde in het WK voor rijders. Hij eindigt met 96 punten, 1 meer dan Pierre Gasly en 2 meer dan Alex Albon. Nico Hülkenberg sloot zijn 179ste en voorlopig laatste F1-race af zonder punten.

In de WK-stand waren Lewis Hamilton en Valtteri Bottas al even zeker van plaatsen één en twee, maar nu is Max Verstappen ook zeker dat hij derde eindigt in het WK: zijn beste eindnotering ooit. Charles Leclerc en Sebastian Vettel zijn vierde en vijfde. Carlos Sainz Jr. eindigt zoals eerder gezegd op een knappe zesde plaats voor McLaren.

De rijders zullen nu genieten van een welverdiende vakantie. Het nieuwe Formule 1-seizoen zal traditiegetrouw beginnen met de Grote Prijs van Australië in Melbourne: die race wordt gereden op zondag 15 maart 2020.