Resultaten onderzoek dodelijke crash F2-piloot op Spa-Francorchamps woensdag bekend

De FIA gaat volgende week de resultaten bekendmaken van het onderzoek naar de dodelijke crash van F2-piloot Anthoine Hubert op het circuit van Spa-Francorchamps.

Anthoine Hubert crashte tijdens de F2-race op zaterdag en overleed aan zijn verwondingen. De FIA begon onmiddellijk een uitgebreid onderzoek naar de crash en zal daarvan komende week de resultaten kenbaar maken tijdens de meeting van de World Motor Sport Council.

De dodelijke crash van Hubert kende zijn oorzaak in een spin van Giuliano Alesi in Eau Rouge, waarna Hubert crashte en vervolgens aan het einde van de Raidillon in de flank werd aangereden door Juan Manuel Correa die de Fransman onmogelijk nog kon ontwijken.

Hubert overleed terwijl Correa in een kunstmatige coma werd gebracht en erg lang voor zijn leven moest vechten alvorens een zeer ingrijpende en moeilijke operatie aan zijn been onderging. Even werd zelfs gevreesd dat zijn been geamputeerd moest worden.

"Het onderzoek is afgerond en een presentatie ervan zal plaatsvinden tijdens de FIA World Council volgende week woensdag. We zullen ook een reeks aanbevelingen en verbeteringen voor het racen met eenzitters doen maar niet het volledige rapport publiceren," aldus een woordvoerder van de FIA tijdens het raceweekend in Abu Dhabi.

Hubert was de eerste rijder die tijdens een F1-raceweekend aan de gevolgen van een crash overleed sinds de fatale crash van Jules Bianchi tijdens de GP van Japan in 2014. Naar aanleiding van die crash werd onder andere Halo op de F1-bolides geïntroduceerd, een systeem dat al tijdens verschillende crashes zijn nut heeft bewezen, onder andere ook in de F2.

