WB shorttrack in Japan: Hanne Desmet eindigt als vierde in 1500 meter maar wordt gediskwalificeerd

Hanne Desmet passeerde zondag tijdens de wereldbekerwedstrijden shorttrack in het Japanse Nagoya de eindstreep van de 1.500 meter als vierde. Maar Desmet kreeg op de laatste dag van de wedstrijden in de Japanse stad een penalty omdat ze in het begin van de race een tegenstandster met de arm had geblokkeerd.

Daardoor kwam de Hongaarse Deanne Lockett ten val en kreeg de Belgische geen punten voor het klassement. De Nederlandse Suzanne Schulting won, voor Courtney Lee Sarault uit Canada en Yu Tong Han uit China. Desmet acteerde zelfbewust op het ijs van de Nippon Gaishi Arena en leidde het veld in de A-finale zelfs enige ronden. Maar de jury was onverbiddelijk. Met het armblock had de 23-jarige Desmet haar kansen verspeeld.

In de halve finale had ze al haar visitekaartje afgegeven. Vanuit de achterhoede schoof ze binnendoor naar de vierde plaats, waarna ze buiten om de leiding pakte en niet meer afstond.

Voor jongere broer Stijn Desmet (21) viel het doek in de kwartfinales van de 500 meter. Hij eindigde als vierde, de beste twee plaatsten zich voor de halve eindstrijd. Desmet had positie gekozen achter de Zuid-Koreaan Se Seong Park, maar nam de bochten te ruim waardoor de winnende Rus Danil Eybog en de Hongaar Csaba Burjan hem konden passeren.

Op de eerste dag van de finales hadden de Zuid-Koreanen hun macht getoond. Alle vijf de onderdelen eindigden in winst voor het Aziatische land, waar shorttrack op sommige middelbare scholen een onderdeel van het lesrooster is. Zondag doorbrak Schulting die zegereeks. (belga)