Tien arrestaties na vechtpartij in Hoboken

Bij een vechtpartij in een café in Hoboken zijn zondagochtend twee zwaargewonden gevallen. Eén van hen werd in de hals gestoken, de andere liep een hoofdletsel op. Tien verdachten werden gearresteerd en worden verhoord door de politie.

De politie kreeg rond 6 uur een melding over een zware vechtpartij op straat, voor café Shivas op de hoek van de Lageweg met de Emiel Vloorstraat. Bij aankomst werden twee zwaargewonde mannen aangetroffen. ‘Eén van hen had een steekwonde in de hals, de andere een letsel aan het hoofd’, zegt politiewoordvoerder Willem Migom.

Beide mannen werden naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gevoerd. Ze worden volgens de politie allebei als verdachte beschouwd. Alle andere aanwezigen, in totaal tien personen, werden opgepakt voor verhoor.

Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek en het onderzoek wordt verdergezet door de lokale recherche. Wat de aanleiding voor de vechtpartij was, is voorlopig onduidelijk.