Zakenman aangeklaagd in zaak rond moord op Maltese journaliste

Meer dan twee jaar na de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia op Malta is een mogelijke man achter de schermen van deze misdaad aangeklaagd. Ondernemer Yorgen Fenech werd zaterdag door het gerecht in Valletta onder meer van medeplichtigheid beschuldigd, meldden Maltese media. Hij wijst de beschuldigingen van de hand.

Fenech werd tien dagen geleden opgepakt toen het erop leek dat hij in een luxejacht wou vluchten. In de zaak staat ook de regering van premier Joseph Muscat onder toenemende druk.

Caruana Galizia werd op 16 oktober 2017 in haar auto opgeblazen. De toen 53-jarige journaliste had onder meer onderzoek gedaan naar corruptie bij de regering en zakenlui op Malta.

Drie mannen werden tot dusver in voorhechtenis genomen en aangeklaagd. Zij zouden de springstof vervaardigd en tot ontploffing gebracht hebben. Wie precies de opdracht tot de moord gegeven heeft, is nog onduidelijk.

Gascentrale

Fenech had aangeboden informatie over de moord te verstrekken als hij in ruil niet vervolgd zou worden. Dat werd hem niet gegund.

Fenech is directeur van een consortium dat in 2013 van de regering een contract kreeg om een gascentrale te bouwen. In 2018 kwam aan het licht dat hij ook eigenaar was van een geheim offshorebedrijf met de naam 17 Black. Caruana Galizia had maanden voor haar dood over 17 Black geschreven.

Ontslag premier?

Muscats voormalige kabinetschef Keith Schembri en de vroegere minister van Toerisme, Konrad Mizzi, werden er door Caruana Galizia van beschuldigd smeergeld te hebben aangenomen van Fenech.

Schembri, die in het begin van de week ontslag nam als kabinetschef van Muscat, werd dinsdag opgepakt voor ondervraging in verband met de moord. Fenech had Schembri aangewezen als de opdrachtgever. Mizzi trad deze week af als minister van Toerisme.

De hele zaak maakt de positie van premier Muscat stilaan onhoudbaar. Verwacht wordt dat ook hij binnenkort zijn ontslag aankondigt.