Democraten sturen eigen delegatie naar klimaattop Madrid

De Amerikaanse regering-Trump stuurt een diplomaat als vertegenwoordiger naar de VN-klimaattop in Madrid, die volgende week van start gaat. De Democraten sturen een eigen delegatie, onder meer met Speaker Nancy Pelosi.

Dat de Amerikaanse president Donald Trump of één van zijn ministers zelf niet aanwezig zijn, verbaast niet. De Verenigde Staten zijn op weg om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Maar de VS willen wel ‘blijven deelnemen aan onderhandelingen en ontmoetingen over klimaatverandering, zoals de COP 25, om ervoor te zorgen dat de spelregels eerlijk blijven en om de Amerikaanse belangen te beschermen’, liet het Amerikaanse departement Buitenlandse Zaken zaterdag weten.

De Amerikanen sturen de baas van het Bureau voor Oceanen en Wetenschappelijke Zaken, Marcia Bernicat, richting Madrid. De klimaattop staat in het teken van oceanen. Bernicat wordt vergezeld door verschillende vertegenwoordigers van de departementen Buitenlandse Zaken, Milieubescherming, Financiën, Landbouw en Internationale Ontwikkeling.

‘In naam van het Congres’

De Amerikaanse Democraten sturen een eigen delegatie richting Spanje, aangevoerd door de voorzitster van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. ‘Het is een eer om een delegatie te mogen leiden om de meest existentiële dreiging van deze tijd te bestrijden: de klimaatcrisis’, liet zij zaterdag weten. ‘In naam van het Congres ben ik fier naar de COP 25 te gaan om het engagement van het Amerikaanse volk om te strijden tegen de klimaatcrisis te herbevestigen.’ De Democratische oppositie is fel tegen de uitstap uit het akkoord van Parijs gekant.

Begin deze maand bevestigde Washington officieel de intenties om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Die aankondiging luidde een wachttijd van een jaar in, waarna de VS de engagementen effectief kunnen opzeggen. Het vertrek vindt dus ten vroegste plaats op 4 november, een dag na de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Donald Trump hoopt daar een tweede termijn uit de brand te slepen.