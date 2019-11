Nieuwe voorzitters SPD zijn lastige klant voor Merkels CDU

Olaf Scholz, minister van Financiën en vicekanselier van de regering van Angela Merkel, is zaterdag verslagen bij de verkiezing voor het voorzitterschap van de sociaaldemocratische partij SPD, zo heeft de partijleiding bekendgemaakt.

De tandem gevormd door Norbert Walter-Borjans en Saskia Esken, die erg kritisch staan tegenover de coalitie met de conservatieven van bondskanselier Merkel, werd door de militanten met 53,06 procent van de stemmen verkozen, tegen 45,33 procent voor het duo Scholz en Klara Geywitz, een lokale verkozene uit de vroegere DDR.

Aan de tweede stemronde nam 54 procent van de 426.630 partijmilitanten deel. Walter-Borjans en Esken worden officieel voorzitter van SPD op een partijcongres van 6 tot 8 december in Berlijn.

Geywitz en Scholz, de zwaargewichten in deze verkiezing, beloofden na de bekendmaking van de uitslag dat ze het nieuwe leidersduo zullen steunen.

Linkser

De verkiezing is slecht nieuws voor Angela Merkel, die sinds veertien jaar aan de macht is en tot het einde van de legislatuur in 2021 wil regeren, voordat ze zich terugtrekt uit de politiek. Esken en Walter-Borjans, die een meer linkse lijn aanhouden, willen immers opnieuw onderhandelen over het coalitieakkoord dat SPD en de conservatieven van CDU-CSU in 2018 sloten. De CDU-leiding sluit een heronderhandeling uit.