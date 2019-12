Martin Van Steenbrugge spoorde 20 jaar lang voortvluchtige criminelen op. 'Hun zwakke plek? Hun moeder'

Martin Van Steenbrugge gaat met pensioen. Een goed moment om te vertellen over zijn indrukwekkende carrière bij de politie.

Toen Van Steenbrugge zag dat voortvluchtige criminelen in België eigenlijk nooit gezocht werden, richtte hij een team op dat actief naar hen ging zoeken. Het FAST-team bleek een voorbeeld voor heel Europa. Journalist Mark Eeckhaut sprak met hem over grote criminelen die hij daarmee al wist op te pakken, maar ook over zijn spectaculaire verleden als undercoveragent.

Lees hier het interview van Mark Eeckhaut met Martin Van Steenbrugge.

