Zowat 250 mensen nemen deel aan betoging gele hesjes in Brussel

Zowat 250 mensen hebben zaterdagnamiddag in de Europese wijk in Brussel deelgenomen aan een betoging van de gele hesjes. Dat blijkt uit een schatting van de politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene. De betoging ging omstreeks 13.00 uur van start aan het Luxemburgplein en eindigde omstreeks 15.30 uur aan het Jubelpark.

De betogers eisen meer sociale, klimaat- en fiscale rechtvaardigheid. Na de optocht zijn de manifestanten in het Jubelpark uiteen gegaan, omringd door interventieploegen van de politie.

De eerste betoging van gele hesjes in Brussel vond precies een jaar geleden plaats. Toen werd er in de straten van de stad schade aangericht, die op ruim 55.000 euro geraamd werd. Sindsdien is de beweging van de gele hesjes in België in omvang afgenomen.