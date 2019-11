Abortuswaanzin in Ohio: wetsvoorstel eist onmogelijke medische procedure

Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap verplaatsen naar de baarmoeder. Of dat toch op zijn minst proberen. Dat is wat geëist wordt in een wetsvoorstel in de Amerikaanse staat Ohio.

Dokters die geen poging ondernemen om een buitenbaarmoederlijke zwangerschap ‘te redden’, riskeren vervolgd te worden voor ‘abortusmoord’. Zo staat in het voorstel dat werd ingediend in het parlement van Ohio.

Bij een buitenbaarmoederlijke zwangerschap nestelt het vruchtje zich op de verkeerde plaats in, meestal in een eileider. De situatie is soms levensbedreigend voor de moeder. Vaak gaat een dergelijke zwangerschap gepaard met hevige bloedingen. In vele gevallen sterft het vruchtje vanzelf af, soms moeten dokters ingrijpen om het vruchtje te verwijderen. Wat nooit gebeurt: het verplaatsen van de vrucht naar de baarmoeder en een (gezonde) voortzetting van de zwangerschap. En toch is het dat wat wetgevers in Ohio vragen in het wetsvoorstel dat ze hebben ingediend. Het voorstel werd opgesteld door twee Republikeinen en ondertekend - ge-co-sponsord - door nog eens 19 van de 99 leden van het Huis van Afgevaardigden in de staat.

‘We gaan allemaal de gevangenis in’, is de reactie van David Hackney, een gynaecoloog uit Ohio, op Twitter. Hij benadrukt dat de gevraagde ingreep onmogelijk is. Volgens The Guardian is het al de tweede maal dat een dergelijk voorstel in Ohio op tafel ligt. Het is dan ook al de tweede keer dat dokters moeten uitleggen dat buitenbaarmoederlijke zwangerschappen niet te redden zijn.

Levenslang

In het wetsvoorstel wordt een bevruchte eicel omschreven als een ‘ongeboren kind’. Dokters, vrouwen en meisjes vanaf 13 jaar oud zouden vervolgd kunnen worden voor ‘abortusmoord’ als ze een abortus (laten) uitvoeren. Op een dergelijk misdrijf kan een levenslange gevangenisstraf staan.

In de Verenigde Staten is er de laatste tijd een opmars van (extreme) abortievoorstellen. Conservatieve Republikeinen hopen abortus te kunnen aanvechten aan het Hooggerechtshof. Ohio leidt daarin de weg. In die staat werd deze zomer een wet aanvaard die abortus strafbaar maakt vanaf zes weken. Maar na veel protest werd toch afgezien van de implementering ervan.