Veertig minuten spankracht in Kortrijk maar ook eerste editie stadscross is een prooi voor Mathieu van der Poel

De eerste editie van de Urban Cross in Kortrijk is gewonnen door Mathieu van der Poel. Veertig minuten gaf Van der Poel de indruk niet in zijn beste dag te verkeren maar toen gaf de wereldkampioen probleemloos de concurrentie het nakijken. In de tussenstand van de DVV Trofee blijft Eli Iserbyt na drie manches ruimschoots aan de leiding.

Het gloednieuwe stadsparcours om en over de Leie in Kortrijk lokte alvast het publiek naar de cross. Zelfs Wout van Aert was naar West-Vlaanderen afgezakt maar dan vooral om zijn terugkeer in de cross aan te kondigen. Maar kon Kortrijk voldoende bieden om echt van cross te spreken? Mathieu van der Poel nam alvast de kopstart maar de Nederlandse wereldkampioen nam op het snelle parcours - met de Collegebrug gevolgd door een modderstrook als scherprechter - tijdig gas terug. Belgisch kampioen Toon Aerts nam een matige start maar kreeg de tijd om terug te keren. Een heus pelotonnetje zette zich aan de kop van de wedstrijd met alle grote namen mee vooraan. Belgen, Nederlanders en de Spanjaard Felipe Orts.

Laurens Sweeck en thuisrijder Tim Merlier probeerden de rest onder druk te zetten maar een verschil maken leek alvast geen sincecure. Ook Eli Iserbyt, nog zo’n lokale held, probeerde het vuur op te poken. En Mathieu van der Poel! Die hield zich alvast in de eerste twintig minuten opvallend rustig naar zijn doen, een kopgroep van twaalf hees zich opnieuw de finishstrook op de Groeningebrug omhoog.

Mathieu even op achterstand

Zou het dan toch? Terwijl Toon Aerts zich beetje bij beetje naar de kop van de wedstrijd manoeuvreerde, geraakte Mathieu van der Poel door een slipper achterop. Het kwam de spankracht alvast ten goede. Van der Poel doorzag de situatie en reed op de Groeningebrug de kloof met het leidend zestal zo dicht. Opnieuw meer dan tien leiders, de spankracht bleef behouden. Met de snelle Tim Merlier in de kop van de wedstrijd kon MVDP zich ook in een spurt niet zegezeker achten. Merlier, sinds zijn Belgische titel op de weg ook in het veld opnieuw top, bleef de bende onder druk zetten en wilde niet te veel rekenen op zijn snelle benen.

Met nog vier ronden te gaan was de kopgroep uitgedund tot vijf met nationaal kampioen Toon Aerts en Lars van der Haar op een steenworp. Van der Poel kwam na veertig minuten koers voor het eerst opnieuw aan de leiding. Toon Aerts en Michael Vanthourenhout voelden de bui hangen en probeerden zich vast te klampen aan het wiel van de wereldkampioen. Aerts kraakte als eerste, ook Vanthourenhout kon het wiel van een ontketende wereldkampioen niet houden.

Eén ronde verder was de voorsprong al opgelopen tot een halve minuut. In de achtergrond sprong vooral een akkefietje tussen ploegmaats Vanthourenhout en Iserbyt in het oog. Toon Aerts haperde nog eens aan de balkjes maar de Belgische kampioen kon zijn plaats in het groepje achtervolgers handhaven.

Spurten voor tweede plaats

Van der Poel soleerde probleemloos naar zijn achtste opeenvolgende veldritzege van het lopende seizoen, achter hem was de strijd om de tweede plaats wel aangenaam spannend. Nationaal wegkampioen Tim Merlier nam het initiatief over van veldritkampioen Toon Aerts. In de spurt om de tweede plaats liet Tim Merlier zich de kaas niet van het brood hale.