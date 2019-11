Braziliaanse president lanceert complottheorie: ‘Leonardo DiCaprio gaf geld om Amazone in brand te steken’

In een nieuwe poging om iemand te beschuldigen van de vele bosbranden in het Amazonewoud van het afgelopen najaar heeft de Braziliaanse president Jair Bolsonaro nu zijn pijlen gericht op acteur Leonardo DiCaprio. Volgens Bolsonaro betaalde DiCaprio ‘de mensen die het regenwoud in brand staken’.

Bewijzen voor die beschuldiging presenteerde het rechts-populistische staatshoofd niet. Al leek hij zijn inspiratie te hebben gevonden bij verschillende niet-geverifieerde berichten die circuleren op sociale media.

Daarin wordt gesuggereerd dat natuurbeschermingsorganisatie WWF brandweermannen had betaald om foto’s te maken van de natuurramp, om met dat beeldmateriaal donaties te kunnen binnenhalen. Die brandweermannen zouden volgens de geruchten echter zelf branden hebben gesticht, om meer foto’s te kunnen maken, en dus meer geld te verdienen. Nog volgens die geruchten zou Dicaprio een half miljoen Amerikaanse dollar hebben gedoneerd aan WWF, en dus medeverantwoordelijk zijn voor de bosbranden.

WWF ontkent tegen persagentschap Reuters dat het brandweermannen heeft betaald om foto’s te maken van de branden. Ook zegt het helemaal geen donatie van DiCaprio te hebben ontvangen.

Toch kwam Bolsonaro dus met die wilde beschuldiging op de proppen. ‘Die DiCaprio is een fijne jongen, nietwaar? Geld geven om de Amazone plat te branden’, zei Bolsonaro vrijdag tijdens een kort statement voor zijn ambtswoning in de hoofdstad Brasilia. Een dag eerder had Bolsonaro in een Facebookvideo ook al gezegd dat ‘Leonardo DiCaprio medeverantwoordelijk is voor de branden in de Amazone’.

Een woordvoerder van DiCaprio reageerde niet op een verzoek van Reuters voor een reactie.

Niet eerste beschuldiging

Hollywoodster Leonardo DiCaprio ontpopte zich de afgelopen jaren als een klimaatactivist. Op sociale media post hij regelmatig over het gevecht tegen de klimaatcrisis. Ook over de Amazone, die in een jaar tijd meer dan tienduizend vierkante kilometer aan oppervlakte inboette, sprak de Amerikaan zich al regelmatig uit.

Bolsonaro beschuldigde in het verleden reeds eerder klimaatactivisten en ngo’s van het in brand steken van de Amazone. In een Facebookvideo zei hij medio augustus dat ‘alles erop wijst dat ngo’s naar de Amazone trokken om er branden te stichten’. Toen hem achteraf gevraagd werd of hij zijn uitspraken kon staven, zei het Braziliaanse staatshoofd dat hij ‘geen geschreven bewijzen had, omdat het niet zo werkt’.