Sporting Lokeren moet tijdens alle thuismatchen van het lopende seizoen een sensibiliserende boodschap verspreiden via de LED-boarding en de stadionomroeper. Die verplichting heeft de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vrijdag opgelegd aan de Waaslanders, nadat supporters zich met spreekkoren en pyrotechnisch materiaal opnieuw van hun slechts kant hadden laten zien. Lokeren moet ook 1.000 euro boete betalen.

De sanctie is het gevolg van incidenten tijdens de thuismatch tegen Lommel van 16 november. Die partij werd al in de zevende minuut even stilgelegd, nadat er door supporters van Lokeren vuurpijlen in de lucht waren geschoten en pyrotechnisch materiaal op het veld was gegooid. In minuut 83 werden in dezelfde tribune (vak 2) opnieuw rookpotten en Bengaals vuur gebruikt. Op slag van rust scandeerden enkele Wase fans ook tweemaal “schijtarbiter, uw moeder is een hoer” vlak na het niet-fluiten van een vermeende strafschop.

Het Bondsparket had een boete van 3.750 euro gevorderd, maar omdat geldstraffen niet het gewenste effect hebben, opteerde de Geschillencommissie Hoger Beroep voor een alternatieve straf. Lokeren zal in alle thuismatchen van het seizoen een sensibiliserende boodschap moeten verspreiden, via de LED-borden in het stadion en via de stadionomroeper (voor aanvang van de eerste en tweede helft). Die boodschap moet onder meer melden dat pyro en kwetsende spreekkoren een inbreuk zijn op het bondsreglement, waarvoor Lokeren zware sancties riskeert en er ook individuele bestraffing kunnen opgelegd worden.

Lokeren slaagde erin vier van de onruststokers met behulp van de camerabewaking op Daknam en de politie te identificeren en zal de procedure van de burgerlijke uitsluiting opstarten. De Waaslanderd hadden eerder al de verplichting gekregen om zo’n sensibiliserende boodschap te verspreiden gedurende drie thuismatchen (vanaf 7 december), maar die maatregel wordt nu dus uitgebreid voor de rest van het seizoen.