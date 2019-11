Teruggekeerde IS-strijdsters opgesloten in gevangenissen van Antwerpen en Brugge

De twee Antwerpse IS-vrouwen die Turkije vrijdag naar België heeft teruggestuurd, zijn overgebracht naar de gevangenissen van Antwerpen en Brugge. Dat bevestigt Kathleen Van De Vijver, de woordvoerster van het gevangeniswezen, zaterdag. De directeurs van de instellingen beslissen in de loop van de dag over hun gevangenisregime.

De zussen Fatima en Rahma B. zijn eerder in ons land tot vijf jaar cel veroordeeld voor deelname aan activiteiten van een terreurgroep. Bij hun aankomst vrijdagavond op Belgische bodem werden ze onmiddellijk opgepakt en naar de gevangenis overgebracht.

Omdat een van de vrouwen mogelijk verzorging nodig heeft, werd ze overgebracht naar de gevangenis van Brugge, waar naast een vrouwenafdeling ook een medisch centrum is. De andere vrouw werd ondergebracht in de gevangenis van Antwerpen.

In de loop van de dag beslissen de directeurs van beide instellingen over het regime dat ze zullen opleggen aan de IS-vrouwen. ‘Dat verloopt via het gewoonlijke draaiboek, waarbij de directeur in principe binnen de 24 uur een ontmoeting heeft met de gedetineerde en beslist over het regime’, zegt Van De Vijver.