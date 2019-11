Hanne en Stijn Desmet worden derde in B-finale 1.500 meter

Op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden shorttrack in het Japanse Nagoya zijn Hanne en Stijn Desmet allebei als derde geëindigd in de B-finale van de 1.500 meter.

De 23-jarige Hanne Desmet moest de Chinese Yu Tong Han en Tifany Huot Marchand voor zich dulden. Stijn Desmet (21) boog voor Friso Emons uit Nederland en de Fransman Sebastian Lepape. In beide races bedroeg de achterstand op de winnaar twee tienden van een seconde.

Broer en zus konden zaterdag hun aandacht richten op twee races. Ze waren rechtstreeks geplaatst voor de halve finales en hoefden niet in actie te komen in de herkansingsronden.

Als eerste was Hanne Desmet aan de beurt op haar favoriete 1.500 meter. Ze eindigde in de halve eindstrijd als vierde in een race die werd gewonnen Kim Boutin uit Canada. Boutin trainde, net als de Desmet, afgelopen zomer in Heerenveen. Achter de Canadese drong de Italiaanse Ariana Fontana door tot de A-finale. Die werd gewonnen door de Zuid-Koreaanse Yoo Ji Kim voor Boutin en Fontana.

De sprong naar de A-finale lukte Stijn Desmet evenmin. Net als zijn oudere zus werd hij in zijn halve finale vierde. Op de streep kwam hij zes tienden van een seconde tekort op de als tweede eindigende Zuid-Koreaan Dong Wook Kim. De Chinees Kai An won de halve finale. De A-eindstrijd werd beheerst door Aziaten. Winnaar was dezelfde Kim.