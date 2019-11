Weekend begint rustig, droog en kalm

Na een koude ochtend, met hier en daar nevel of aanvriezende mist, wordt het weer zaterdag rustig, droog en zonnig. In de late namiddag drijven er hoge wolkenvelden vanuit Frankrijk het land binnen. Ondanks de zon wordt het niet warmer dan 3 tot 8 graden.

‘s Avonds en ‘s nachts neemt de bewolking verder toe vanaf het zuiden. In het zuidoosten van het land wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met tegen het einde van de nacht kans op winterse neerslag in de Gaumestreek. Minima tussen -4 graden in de Hoge Venen en +3 graden aan zee.

Zondag is het zwaarbewolkt tot betrokken met nu en dan wat smeltende sneeuw of sneeuw ten zuiden van Samber en Maas. Elders blijft het droog en komen er stilaan wat opklaringen. Maxima tussen 0 graden op de Ardense hoogten en 6 graden aan zee.

Maandagochtend zijn er veel lage wolken in het centrum en oosten van het land. In het westen zijn er al opklaringen die zich geleidelijk uitbreiden naar het centrum. Het weer is wisselvallig met kans op enkele buien. Maxima van +1 of 0 graden op de Ardense hoogten tot +8 graden aan zee.

Ook dinsdag begint de dag op de meeste plaatsen grijs met laaghangende bewolking en hier en daar opnieuw aanvriezende mist. In Hoog-België wordt het al snel zonnig, elders kan het lang grijs blijven. Maxima van 3 tot 6 graden.