Amper vijf dagen na zijn zwarte zondag in Gent, waar hij aan de zijlijn in de clinch ging met zijn coach, is Kevin Mirallas herrezen. De 32-jarige aanvaller stond tegen KV Mechelen verrassend in de basis en werd zowaar matchwinnaar. Hij kreeg er nog een applauswissel bovenop. De Great Old staat nu (voorlopig) ook tweede, Malinwa kan dit weekend uit de top zes vallen.

Rode Neuzen Dag XL in het Sportpaleis, Bart Peeters in de Lotto Arena en Antwerp op de Bosuil. Geen wonder dat de match met een kwartier vertraging begon – het verkeer zat een tijdlang volledig vast. Vlak voor de aftrap was het ook nog tijd om eer te betonen. Aan Hairemans, op bezoek bij zijn ex-club (maar op de bank), en – helaas – ook aan Antwerp-fan Ben (28), die om het leven kwam. De minuut stilte was indrukwekkend.

Vergevingsgezind

Voetbal dan maar. Beide coaches toonden zich vergevingsgezind. Om te beginnen Bölöni, die Mirallas zowaar in de basis dropte, vijf dagen na hun ruzie langs de lijn in Gent. Wouter Vrancken wijzigde dan weer níks aan zijn elftal, ondanks de non-match en nederlaag tegen Zulte Waregem. Daar kreeg hij al snel spijt van.

Niet dat het na een kwartier al 3-0 stond, maar Malinwa maakte – we hielden de klok goed in de gaten – 41 minuten lang niks klaar. De Camargo en Vanzeir zagen voorin amper een bal, want achter hen liepen ze vooral achter de feiten aan. Antwerp acteerde evenmin op hoog niveau, maar had wel overwicht en op den duur ook kansen. Op het kwartier kopte De Laet een corner door en had Hoedt eigenlijk moeten scoren, maar vanop een halve meter volleyde de Nederlander nog naast. Bon, als excuus kon hij nog inroepen dat de hoek heel schuin was en hij zelf bijna tegen de paal stond.

De slordigheden bij de bezoekers bleven zich opstapelen. Na een totaal verkeerde inspeelpass van Van Damme kreeg Antwerp een prima counterkans, maar Haroun trapte uiteindelijk over. De 1-0 hing in de lucht, maar Thoelen was gelukkig voor KV wél op niveau. Hij dook een overhoekse kopbal van Mbokani – op vrijschop van Refaelov – nog uit zijn doel. Ook de knal van Rodrigues, die rende en bleef rennen, duwde hij nog in corner.

Popcorn-moment

We zullen die 42ste minuut dan maar vermelden, waar KV dus voor het eerst Bolat kon ‘bedreigen’. De Camargo kon net niet goed genoeg bij de voorzet van Vanzeir. Wat op slag van rust gebeurde, was dan toch méér de moeite. Plots ging de bal immers op de stip, nadat de VAR en vervolgens ook Lardot hadden vastgesteld dat Peyre het schot van Hoedt met een uitgestoken arm had geblokt. Penalty voor Antwerp, en dat levert doorgaans een cinema/popcorn-momentje op – ook nú. Sinds de elfmeter-rel met Mbokani begin oktober is Refaelov de nummer één op het lijstje, maar de Israëliër de bal toch aan de spits, omdat die hém het leer had bezorgd tegen Gent. Ontroerend, die collegialiteit, maar het leverde niks op. De Congolese topschutter miste voor het eerst sinds april 2013 een strafschop. Hij trapte op Thoelen en liet zijn veertiende competitiegoal liggen. Nonde-Dieu.

Vrancken en co. waren natuurlijk dolblij dat ze de tweede helft met een 0-0-stand konden aanvatten. Bölöni baalde, te meer omdat Arslanagic geblesseerd binnenbleef – zijn vervanger heette Seck. Tien minuten ver – er was nog niks gebeurd – begonnen we ons ook af te vragen of het geen tijd werd voor Lamkel Zé. De Kameroener zat op de bank na een zwakke zondag in Gent – voor het eerst sinds begin augustus –, maar Antwerp kon zijn flitsen wel gebruiken. Zijn coach dacht er net zo over en bracht hem erop, in de plaats van Refaelov. In de plaats van Mirallas had óók gekund, want die hadden we na een uur nog altijd niet gezien.

Geen penalty voor KV

Bij KV mocht Hairemans invallen – het applaus kwam van álle banken. Had het ermee te maken, geen idee, maar Schoofs kreeg meteen daarop een prima schietkans. Hij mikte echter pal op Bolat. Togui – ook ingevallen – dacht vervolgens óók een penalty te krijgen, na zogezegd hands van Haroun, maar daar was helemaal geen sprake van. De Antwerp-aanvoerder blokte de bal slim met de armen achter het lichaam. Het viel wel op dat de Great Old de grip op de match aan het verliezen was. Maar ach, voetbal blijft voetbal. Terwijl we dit aan het typen waren, was daar ineens… Mirallas – dan toch! Hij stond intussen centraal, op zijn geliefkoosde positie, en kreeg de bal plots voor zijn rechter. Zonder aarzelen haalde hij uit en vloerde hij Thoelen met een laag en gekruist schot.

De man die vorig weekend nog zijn ongenoegen toonde vanwege een gebrek aan speelkansen, was nu dus de gevierde man. Hij kreeg er zelfs nog een applauswissel bovenop. Vanaf de kant zag hij hoe het in de slotminuut even spannend werd, toen Bolat een bal loste, maar Schoofs kon niet profiteren en dus had de doelman eindelijk zijn eerste clean sheet van het seizoen beet. De zege en de (voorlopige) tweede plaats was binnen voor Antwerp, KV kan dit weekend uit de top zes tuimelen.