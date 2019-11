Veel lof voor mensen die aanvaller London Bridge overmeesterden: ‘Ongelooflijke helden’

De mensen die de aanvaller op de London Bridge hebben overmeesterd, worden als helden geprezen.

Rond 14 uur viel een man mensen aan met een mes op de Londen Bridge in de Engelse hoofdstad.

Videobeelden tonen hoe de man op de grond wordt gehouden door meerdere mensen voor de politie toesnelt. Het lijkt erop dat ze de verdachte konden ontwapenen. Een man in kostuum loopt weg met een mes. Agenten trekken de mensen weg en schieten de man dood. Volgens de politie droeg hij een valse zelfmoordvest.

De gids Sevie Hurst was een van de voetgangers die de aanvaller te lijf zijn gegaan. ‘We zagen een man die tegen de grond werd gehouden’, zegt hij aan BBC 5. Volgens hem schreeuwden mensen dat de aanvaller een paar vrouwen had neergestoken. ‘Iedereen probeerde hem tegen de grond te houden. We zagen dat hij nog altijd het mes in zijn hand had. Ik schopte hem tegen het hoofd. We deden zoveel als we konden om het mes uit zijn hand te krijgen opdat hij niemand anders kon verwonden. De mannen daar waren geweldig. Ongelooflijke helden.’

De Britse premier Boris Johnson en de Londense burgemeester Sadiq Khan hebben de omstanders die ingrepen bedankt voor hun moed. ‘Zij vertegenwoordigen het allerbeste van ons land, ik dank hen namens het land’, zei Johnson.

Sadiq Khan weest erop dat de burgers hun eigen leven hebben geriskeerd voor anderen.

‘Ik hoop dat de voorpagina’s morgen volstaan met de verhalen van de gewone helden die de aanval mee hebben gestopt, en niet met de verachtelijke aandachtzoekers die ze plegen’, zegt Brendan Cox, de man van Jo Cox, het parlementslid dat vermoord werd.

Bij de aanval kwamen twee slachtoffers om. Drie anderen raakten gewond. De politie spreekt van een terreurdaad.