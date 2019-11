‘Airbnb voor parkeerplaatsen’ slaat aan

BePark, een Brusselse start-up die niet gebruikte private parkings door­verhuurt, beheert ondertussen al 14.000 parkeer­plaatsen in ons land.

‘Vastgoedontwikkelaars komen steeds vaker naar ons met de vraag om parkeerplaatsen die niet verkocht raken door te verhuren’, zegt Morgane Lejeune van BePark. De Brusselse start-up werd in 2011 opgericht met als doel meer auto’s van publieke parkings naar private, doorgaans ­ondergrondse, parkeerplaatsen te halen. Het bedrijf huurt parkeerplaatsen die vaak leegstaan – bij kantoren, supermarkten, maar ook appartementsgebouwen – en verhuurt die vervolgens door aan automobilisten die een parkeerplaats zoeken, soms alleen ’s nachts of in het weekend, soms op permanente basis.

BePark kwam de voorbije jaren maar moeizaam van de grond. Sinds zijn oprichting boekte het bedrijf elk jaar verlies. ‘Maar de laatste twee jaar hebben we de goede trend gevonden’, zegt Lejeune. Het bedrijf ondervindt – net als de projectontwikkelaars – dat vooral parkeerplaatsen in de stads­centra steeds moeilijker verkocht raken. Het beheert inmiddels 350 parkings in België en Frankrijk. In ons land is dat goed voor zo’n 14.000 parkeerplaatsen.

BePark krijgt nu drie miljoen euro extra kapitaal uit een Luxemburgs fonds, om zijn business­model versneld uit te rollen, schreef De Tijd vrijdag.

Twee wensen verzoend

‘Vooral in steden kopen steeds minder mensen een eigen wagen, daardoor daalt dus ook de nood aan parkeerplaatsen’, zegt Lejeune. ‘Op die trend willen wij inspelen. We werken veel met grote ­gebouwen, midden in woon­wijken. We denken samen met de stad en ontwikkelaars na over hoe we leegstaande parkings voor de hele wijk kunnen openstellen.’

Dat kan helpen om de nood aan hoge parkeernormen in steden en gemeenten te verlagen. Die normen, waarmee lokale besturen ­auto’s van de straat willen halen en de parkeerdruk op het openbaar domein willen verlagen, blijken steeds vaker te hoog. Ze behoren intussen ook tot de hoogste van Europa. ‘Steden willen de ­auto’s uit de straten en ontwikkelaars willen niet te veel parkings bouwen. Ons model kan die wensen met elkaar verzoenen door de bezettingsgraad van bestaande private parkings te verhogen’, zegt Lejeune. Haar bedrijf wil zijn personeelsbestand in 2020 verdubbelen tot zestig werknemers.