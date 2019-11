President Suriname veroordeeld tot 20 jaar

Na een monsterproces van twaalf jaar is de Surinaamse president Desi Bouterse vrijdagavond veroordeeld tot twintig jaar cel. De vraag blijft of hij die gaat uitzitten.

Alleen al het voorlezen van het 120 pagina’s tellende vonnis door de voorzitter van de krijgsraad van Suriname duurde vrijdag ruim drie uur.

De aanklacht was dan ook niet min. Desi Bouterse, de voormalige legerleider die Suriname in de jaren tachtig na een coup met ijzeren hand leidde én sinds 2010 het democratisch verkozen staatshoofd is van het Zuid-Amerikaanse land, stond sinds 2007 terecht voor de standrechtelijke executie van vijftien opposanten in december 1982, de zogenoemde Decembermoorden. Lange tijd zag het er erg slecht uit voor het proces. Door zijn absolute meerderheid in het parlement liet Bouterse onder meer een amnestiewet stemmen en de noodtoestand uitroepen, waardoor het strafproces jarenlange vertragingen opliep. Hindernissen die de rechters telkens wisten te ontwijken.

Vrijdag was het toch zover. Ruim twee jaar nadat de hoofdaanklager de maximumstraf van twintig jaar had geëist, volgde de krijgsraad hem. De drie rechters noemden het ‘overtuigend bewezen’ dat Bouterse op 8 december 1982 ‘met voorbedachten rade’ de standrechtelijke executie van zijn latere slachtoffers beval.

Barstten nabestaanden tijdens het voorlezen van het vonnis nog in tranen uit door de gedetailleerde omschrijvingen van wat hun familieleden was aangedaan, dan volgden daarna tranen van euforie. ‘We zijn bijzonder tevreden. Wat de hele samenleving al decennia wist, dat Bouterse verantwoordelijk is voor de Decembermoorden, staat nu ook juridisch vast’, zei nabestaande Sunil Oemrawsingh. Oemrawsingh verloor een neef bij de executies.

Ook onder de diaspora van de Nederlandse ex-kolonie werd verheugd gereageerd. De Nederlandse strafpleiter Gerard Spong, na de coup zijn geboorteland ontvlucht, sprak van een ‘historische dag’. ‘Dit is het bewijs dat Suriname ondanks alles nog steeds een rechtsstaat is’, zei hij tegen de NOS.

‘Neokoloniaal complot’

In het kamp van Desi Bouterse, die dankzij zijn charisma en cliëntelistische beleid nog steeds flink wat aanhangers heeft, werd dan weer gesproken van een politiek proces. Nog voor het vonnis helemaal voorgelezen was, sprak de woordvoerder van de omstreden president van ‘een neokoloniaal complot’, aangestuurd door ‘witte mannen die in Nederland zitten’.

De advocaat van Bouterse, Irvin Kanhai, meldde meteen na de rechtszitting dat hij namens zijn cliënt verzet zou aantekenen tegen de uitspraak. ‘Dit is een politiek proces, dat weet u net zo goed als ik’, zei hij tegen journalisten.

Verkiezingen

Opvallend: de krijgsraad vroeg vrijdagavond niet om de onmiddellijke gevangenneming van Bouterse. Dat zou op dit moment ook niet kunnen, aangezien hij momenteel op staatsbezoek is in China. Pas medio volgende week wordt Bouterse terug in Suriname verwacht.

Maar ook bij zijn terugkeer zal hij zo goed als zeker niet worden gearresteerd. Om te beginnen is er eerst nog het hoger beroep. Daarnaast vrezen sommigen dat het zittend staatshoofd bij een eventuele arrestatie zou kunnen aansturen op chaos en geweld, door zijn aanhangers de straat op te sturen.

Veel zal ook afhangen van de volgende verkiezingen, gepland voor mei 2020. Volgens de laatste peilingen stevent Bouterse af op verlies. Is hij medio volgend jaar plots geen president meer, dan wordt het natuurlijk veel makkelijker om hem alsnog te arresteren.