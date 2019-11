Golftoernooi van Thomas Pieters verdwijnt van Europese kalender

De Belgian Knockout golf zal volgend jaar niet langer op de kalender van de European Tour staan. Het toernooi, dat geen geschikte speeldatum vond, wordt een nationale competitie voor amateurs.

“Het organiseren van een manche van de European Tour begint met het vinden van een datum die optimale speelomstandigheden garandeert, past in het wedstrijdschema van onze ambassadeurs, en grote bezoekersaantallen in de hand werkt”, klinkt het in een mededeling. “Deze taak bleek te moeilijk in een jaar waarin zowel de Ryder Cup als de Olympische Spelen een week in een toch al drukke kalender opeisten. Bovendien zagen we ook meer potentieel in de organisatie van een brede amateurcompetitie - ondersteund door onze Belgische topgolfers Colsaerts, Pieters en Detry - om onze hoofdambitie te realiseren om zoveel mogelijk amateurgolfers een werkelijk unieke belevenis te schenken.”

De Belgian Knockout werd georganiseerd op initiatief van Thomas Pieters. Het toernooi, met een combinatie van strokeplay en matchplay, kende in 2018 en 2019 twee edities. De Italiaan Guido Migliozzi zegevierde dit jaar op de Rinkven International-golfbaan in Schilde.