Leerlinge vergiftigt leerkracht omdat haar gsm was afgenomen

Een discussie over een afgenomen gsm is zwaar uit de hand gelopen in een Nederlandse school. Een leerlinge was zo boos op haar leerkracht dat ze een bijtend schoonmaakmiddel in haar koffie of thee deed. Het slachtoffer raakte verbrand in de mond.

De vergiftiging vond plaats tijdens een van de kooklessen, waar het Amsterdamse Wellant College om bekend staat. De minderjarige leerlinge gooide het goedje in de mok van de docente na een ruzie over een telefoon, die niet aan mocht in de klas. De leerkracht nam de telefoon af en dat zinde de leerlinge niet.

De vrouw had niks door en dronk de mok leeg. Na een tijdje werd ze onwel en klaagde ze over een brandend gevoel in haar mond en op haar tong. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht.

De woordvoerster van het overkoepelende Wellant College: ‘De docente heeft alle medische hulp gekregen die zij nodig had. En wij zullen haar ook in de toekomst blijven helpen, waar nodig, totdat zij hopelijk weer terug kan keren naar school.’

Volgens de directie valt het niet goed te praten, maar gaat het om een minderjarige en wijst alles erop dat ze impulsief heeft gehandeld. ‘Ze heeft alleszins heel veel spijt van wat er is gebeurd en beseft dat wat ze gedaan heeft, niet door de beugel kan.’

De school heeft direct maatregelen getroffen. De leerlinge wordt overgeplaatst naar een andere vmbo-school. Ook komt het schoolbestuur zo snel mogelijk bij elkaar om te reconstrueren hoe dit precies heeft kunnen gebeuren en wat ze in de toekomst kunnen doen om dit soort dingen te voorkomen.