Marianne Vos rijdt zeven crossen (en keert terug in Essen)

Marianne Vos maakt op 7 december in de Ethias Cross in Essen haar rentree in het veld. Daarna gaat de zevenvoudig wereldkampioene veldrijden op trainingskamp met haar ploeg CCC-Liv.

Vos laat op de website van haar team weten in ieder geval dit seizoen nog bij zeven wedstrijden aan de start te willen staan. Na het trainingskamp van 9 tot en met 19 december start ze in de wereldbekerwedstrijden in Namen op 22 december en in Heusden-Zolder op tweede kerstdag. In 2020 volgen dan de veldrit in Brussel, het Nederlandse kampioenschap in Rucphen op 12 januari, de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide op 26 januari en het WK in het Zwitserse Dübendorf op 2 februari.

“Ik heb ervoor gekozen om na afloop van het wegseizoen een break te nemen en tijd te pakken voor de opbouw naar de cyclocross”, licht Vos haar programma toe. “Het is daardoor een wat kort cross-seizoen geworden. Dat is wellicht niet ideaal met oog op de punten die je nodig hebt voor een goede startpositie, maar dat neem ik op de koop toe. Mensen die me kennen, weten dat ik met veel plezier cross en er dus ook deze winter graag een aantal rij.”

Vos won vorig jaar vier wereldbekerwedstrijden en voor het eerst het eindklassement. Op het WK eindigde ze als derde. Haar laatste wereldtitel in het veld dateert van 2014.