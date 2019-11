Naast Paul McCartney ook The Killers op TW Classic 2020

Naast headliner Paul McCartney zullen op zondag 21 juni 2020 in Werchter ook The Killers aantreden op het eendagsfestival TW Classic.

De Amerikaanse band The Killers verwierf in 2004, nauwelijks twee jaar na hun start, al meteen wereldroem met de singles ‘Mr. Brightside’ en ‘Somebody told me’. Hun debuutalbum ‘Hot Fuss’ verkocht meer dan 2,5 miljoen stuks.

The Killers zijn vandaag de dag avontuurlijke indierockers met een karrenvracht aan straffe songs met een hoog meezinggehalte. In 2020 brengen ze hun zesde album ‘Imploding the Mirage’ uit.

De ticketverkoop voor TW Classic is vanmorgen gestart.