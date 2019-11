Georges-Louis Bouchez is de nieuwe voorzitter van de MR

Met 62 procent tegen 38 procent voor zijn uitdager Denis Ducarme, heeft Georges-Louis Bouchez de voorzittersverkiezingen bij de MR gewonnen.

De nieuwe voorzitter bij de MR had, net als bij CD&V straks, twee stemronden nodig. In de eerste ronde had Bouchez al een mooie score van 45 procent behaald. Ducarme strandde toen op 25 procent, de andere tegenkandidaten scoorden nog lager.

Bouchez heeft zijn favorietenrol waargemaakt. Een ruime meerderheid van de 14.114 uitgebrachte stemmen waren voor hem. Een profiel van de nieuwe voorzitter leest u hier.

Met Bouchez (33) krijgt de MR opnieuw een jonge lefgozer aan het hoofd, net zoals met Charles Michel destijds. Die laatste steunde de kandidatuur van Bouchez trouwens volop. Bouchez speelde zijn jonge leeftijd uit in de campagne. In deze snel veranderende tijden heeft de partij iemand nodig aan het hoofd die mee is met zijn tijd, stelde hij.

Als voorzitter wil Bouchez de militanten van de MR veel meer bij de partij en de beslissingen betrekken, via panels en wekelijkse bezoeken aan lokale afdelingen. Iedereen, ook van buitenaf, moet bij de MR welkom zijn met ideeën en als kandidaat.

‘Hij is veeleisend en kan mensen heel heftig op fouten wijzen, maar hij is niet rancuneus. Hij denkt heel snel en werkt als een gek. Ik vraag me af of hij ooit wel eens eet of slaapt. Als je met hem in discussie gaat, kan je maar beter heel zeker zijn van je zaak’, zeggen mensen die hem goed kennen.

De federale onderhandelaars zijn gewaarschuwd. En nog wat waarschuwingen: confederalisme, dat zal zonder de MR zijn, zei hij eerder. En Wallonië is volgens hem diep vanbinnen niet rood, maar blauw.

Bouchez wacht al meteen een lastige taak: een opvolger voor Didier Reynders in de federale regering aanduiden. Dat zal vandaag of morgen gebeuren want Reynders begint zondag al aan zijn nieuwe job bij de Europese commissie.