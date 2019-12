Van de eetstoel naar de autostoel. Van het park naar de buggy. Jonge kinderen worden in onze snelle maatschappij vaak van de ene stoel in de andere stoel gezet. Krijgen ze zo voldoende lichaamscontact? Worden ze genoeg gekoesterd en geknuffeld? En zo nee, hoe komt dat en wat doen we eraan? Kinderpsychiater Binu Singh geeft tekst en uitleg in deze video.

