Turkije stuurt twee Belgische IS-strijders terug naar ons land

De IS-strijdsters Fatima Benmezian (24) uit Borgerhout en haar zus Rahma (31) zijn vanuit Turkije onderweg naar België. Turkije heeft de twee het land uit gezet. Dat vernam De Standaard. Een vliegtuig met de twee vrouwen is onderweg naar Zaventem. De vrouwen worden meteen na aankomst naar de gevangenis gebracht.

Fatima Benmezian uit Borgerhout en haar zus Rahma zaten tot voor kort vast in Ain Issa, een Koerdisch gevangeniskamp in Syrië. Na de Turkse inval in Noord-Syrië ontsnapte Fatima, ­samen met de Sharia4Belgium-leden Bouchra Abouallal en haar schoonzus Tatiana Wielandt en hun zes kinderen.

Het was al bekend dat Fatima Benmezian er eind oktober met de hulp van smokkelaars in geslaagd was de grens met Turkije over te steken. Daar liet ze zich eind vorige maand door de Turkse autoriteiten oppakken. Dat Rahma er ook in geslaagd was om vanuit Syrië naar Turkije te komen, was eerder nog niet bevestigd. Volgens niet bevestigde berichten probeerde zij vanuit Syrië naar Turkije te vluchten in het gezelschap van Kaoutar Bioui (32), de vrouw van IS-kopstuk Hicham Chaib. Blijkbaar is haar dat dus gelukt want ze is nu samen met haar zus Fatima Turkije uitgezet.

Hoe radicaal de vrouwen vandaag nog zijn, is niet duidelijk. Daarover doen tegenstrijdige berichten de ronde. Maar vast staat wel dat beide vrouwen hoorden bij de harde kern van ShariaBelgium en van IS.

Fatima Benmezian werd in mei 2015 bij verstek tot vijf jaar cel veroordeeld in ons land, wegens lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ook Rahma Bemezian (31) is in 2019 België bij verstek veroordeeld. Bij hun aankomst in België hebben ze veertien dagen om verzet aan te tekenen tegen hun veroordeling.

De uitzetting is volgens onze bronnen niet het gevolg van de vraag tot uitlevering van het Belgische gerecht maar wel van de recente beslissing van de Turkse president Erdogan om buitenlandse IS-strijders het land uit te zetten. De twee vrouwen worden op hun uitzetting begeleid door Turkse politiemensen.

De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu liet vanaf 11 november de repatriëring van enkele tientallen Europese IS-strijders van start gaan. Die week zetteTurkije zo'n twaalf IS-strijders het land uit, richting hun thuisland. Zeker in Denemarken, Duitsland en in de Verenigde Staten kwam zo al IS-strijders toe. Ons land behoort nu ook bij dat rijtje.

Bouchra Abouallal en Tatiana Wielandt en hun zes kinderen zitten nog altijd in Turkije. Ook over Kaoutar Bioui is geen nieuws. Maar de kans is groot dat ook zij binnen afzienbare tijd terugkeren naar België. De uitzetting door Turkije gebeurde in overleg met de Belgische autoriteiten. Vroeger was dat vaak anders: toen zetten de Turkse autoriteiten gevangen IS-strijders op het vliegtuig zonder iets te melden.