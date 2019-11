De London Bridge in de Engelse hoofdstad is afgesloten na berichten over schoten.

Er zou een gevecht zijn uitgebroken op de brug. Toen de politie toekwam, zijn er schoten afgevuurd, meldt een BBC-journalist die over de brug wandelde.

‘Het leek erop dat er een gevecht bezig was, waarbij meerdere mannen één man aanvielen’, zegt hij. ‘De politie kwam dan snel ter plaatse en dan is er op die man geschoten.’

De Metropolitan Police meldt dat de politie voor een steekpartij ter plaatse is gekomen. ‘Een man is opgepakt door de politie. We vermoeden dat een aantal mensen gewond is geraakt.’

Op beelden is te zien dat de politie massaal ter plaatse is. Volgens ooggetuigen heeft de politie inderdaad één persoon neergeschoten. Een video op Twitter toont hoe de politie een man die op de grond ligt onder schot houdt.

Omstanders moesten van de politie de brug ontruimen. Mensen in de buurt moesten binnenblijven. Ook de Borough Market naast de London Bridge is afgesloten.

Dadelijk meer.