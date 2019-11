Waarom de Wetstraat opschrikt van een evidentie, groene stroom eigenlijk gewoon grijs is, en drugkartels duikboten inzetten

Dat de PS hoe dan ook aan boord zit van de volgende federale regering, en dat het regeerprogramma flink linkse accenten zal bevatten, dat leek wel een nieuw inzicht voor de Wetstraat deze week. Dit zijn elf van de interessantste artikels van de voorbije week.

1.

Zo rood is de nota van Magnette

Hoe links zo’n regering dan wel kan uitdraaien, gesteld dat de PS haar zin krijgt, staat te lezen in de gelekte nota van Paul Magnette. Dit is wat hij voorstelt.

2.

Gruwel in Chinese strafkampen: ‘Laat niemand ontkomen’

De strafkampen waarin China Oeigoeren opsluit en indoctrineert, voeren een regime van totale fysieke en mentale controle. Voor het eerst bewijzen gelekte documenten hoe China de ultieme totalitaire staat uitbouwt.

3.

Zwanger worden is geen wiskunde&V

Wat is het verschil tussen 12 weken zwangerschap en 18 weken? En waarom beseffen vrouwen soms pas na maanden dat ze zwanger zijn? Feitelijke antwoorden op feitelijke vragen.

4.

Narco-onderzeeër gevat voor de kust van Spanje

Het is dus toch geen wild verhaal dat de Zuid-Amerikaanse drugskartels hun cocaïne naar Europa brengen met onderzeeërs. Voor het eerst konden Europese politiediensten zo’n onderzeeër enteren. Hij had motorpech.

5.

Delhaize en Carrefour 17 procent duurder dan Colruyt

Wie al zijn aankopen doet bij Delhaize, Makro of Carrefour Market, geeft jaarlijks per persoon bijna 350 euro meer uit dan wie bij Colruyt koopt. Wie enkel de huismerken van Lidl en Aldi koopt, is nog veel goedkoper af.

6.

Britse cinema’s schrappen onverwachte succesfilm

Blue story, een film waarin een rapper het straatgeweld verwerkt, lokt in het Verenigd Koninkrijk tientallen opstootjes en rellen uit. Maar een cinemaketen die de film schrapt, krijgt felle verwijten van censuur. Interessante case.

7.

Helpt het merendeel van onze groene energie de vergroening niet vooruit?

Zou het waar zijn wat een kleine energieleverancier Bolt beweert, dat 90 procent van de groene stroom die in Vlaanderen wordt verkocht, de vergroening niet helpt omdat veel ervan de facto grijze stroom is, maar dan groengewassen met een certificaat?

8.

VRT-journalisten worden bakker

Twee jonge VRT-journalisten openen een ambachtelijke bakkerij gespecialiseerd in zuurdesembrood. Hoe voelt dat om zo drastisch van carrière te wisselen? ‘Baanbreker’, heet de artikelenreeks op economie, en ze wordt geschreven door een journaliste die haar ontslag gaf op de economieredactie van De Standaard en nu freelance door het leven gaat.

9.

Canadese hockeyvrouwen kwamen naar België om Tokio te halen: de droom die in één seconde uiteenspatte

Eenentwintig Canadese hockeyvrouwen die hun droom najoegen om een ticket te veroveren voor de Olympische spelen in Tokio, besloten om alles op alles te zetten. Ze verhuisden naar België om hier te trainen in de beste omstandigheden. Alles voor de sport. Eén verloren seconde tijdens de kwalificatiematch besliste over hun lot. Een prachtig verhaal van doorzetting.

10.

Ook Wallonië worstelt met zijn collaborateurs

In Vlaanderen opent een televisiereportage de ogen voor het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. In Wallonië herontdekt de publieke opinie met een schok dat ook Walen collaboreerden en grootschalige oorlogsmisdaden begingen. Op de Waalse collaboratie rust nog een ‘loden gewicht’.

11.

En als de neanderthalers nu eens brute pech hadden?

Misschien moet de moderne mens zich over één pijnlijke uitroeiing niet schuldig voelen: die van de neanderthalers. Ze waren op den duur gewoon met te weinig om te overleven.