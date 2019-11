Mbaye Diagne mag niet meer meetrainen bij Club Brugge: ‘Het is aan hem’

Mbaye Diagne volgt op dit moment een ‘individueel programma’ bij Club Brugge. De spits die zich niet populair maakte met de strafschoprel in Parijs traint dus niet langer mee met de groep. Intussen duiken in Turkije geruchten op dat Galatasaray bereid is om het woelwater weer naar Istanboel te halen.

Diagne was vrijdag nog strijdvaardig op zijn Instagram, waarop te zien is dat hij op de loopband staat in de fitness. ‘Het is aan hem om te bewijzen dat hij in dit shirt wil spelen’, aldus trainer Philippe Clement. Het feit dat de Senegalees nu een individueel programma volgt, duidt echter niet meteen op een gedragsverandering.

Diagne werd door trainer Philippe Clement geschorst na het penaltyincident op PSG. Hij zat sindsdien niet meer in de wedstrijdkern en reisde maandag niet met de ploeg naar Istanbul.

Dinsdag dook dan plots een foto van Diagne op de luchthaven op. Ook hij zette koers naar Turkije. Niet op vraag van Club Brugge, wel op uitnodiging van Galatasaray, zo leerde navraag. De Senegalese aanvaller is nog steeds eigendom van de Turkse topclub en werd in Istanbul ontboden om zijn toekomst te bespreken.

Het is voorlopig niet duidelijk of Galatasaray Diagne in januari terug zou willen nemen. Op dit moment zijn met Radamel Falcao en Florin Andone twee spitsen geblesseerd. Een verhuur aan een andere club dan Club Brugge zou niet kunnen omdat een speler volgens FIFA-regels voor niet meer dan twee verschillende ploegen officiële wedstrijden kan spelen binnen één seizoen.