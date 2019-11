Steeds meer steun voor Mahdi: ook ex-minister Vanackere spreekt zich uit

In een gesloten Facebookpost bekent ex-minister Steven Vanackere kleur over de kandidaat-voorzitters bij CD&V. ‘De vraag vandaag is: wie is de grootste lefgozer van de twee?’

‘Deze West-Vlaming heeft zeer veel eerbied voor Joachim Coens, maar gaat straks wel zijn stem uitbrengen voor Sammy Mahdi’, schrijft ex-minister Steven Vanackere. Eerder deze week raakte al bekend dat ex-CD&V-boegbeelden Wivina Demeester en Inge Vervotte, al dan niet achter de schermen, de kandidatuur van Sammy Mahdi een duwtje in de rug geven.

Dat doet nu ook Vanackere in een gesloten Facebookpost. ‘Die voorzittersstrijd doet ertoe’, benadrukt hij daarin. ‘Het overleven van CD&V als relevante politieke kracht hangt in sterke mate af van de kwaliteiten van die voorzitter.’

Vanackere benadrukt dat er twee goede kandidaten zijn overgebleven ‘maar dat wil niet zeggen dat ik vind dat ze op eenzelfde niveau staan. In het huidige politieke tijdsgewricht meen ik zelfs dat er een enorm groot verschil is tussen beiden.’

Volgens Vanackere zijn de belangrijkste vragen voor de CD&V-voorzitter vandaag: ‘Wie van de twee heeft het sterkste ideologisch kompas? Wie is de grootste lefgozer van de twee? Wie krijgt onze boodschap het meest overtuigend verteld? (...) Voor alles is er een tijd. En de christendemocratie kan zich in Vlaanderen niet permitteren om nu nog lang een koers te varen die niet uniek en aantrekkelijk genoeg is om haar overleving en groei te waarborgen.’

Steunbetuigingen

Kandidaat-voorzitter en huidig jongerenvoorzitter Sammy Mahdi krijgt de laatste dagen ook steun vanuit de oudere garde bij CD&V. Tot voor kort werd er vanuit gegaan dat die vooral voor zijn uitdager Joachim Coens zouden kiezen.

Omgekeerd kan Coens al rekenen op openlijke steunbetuigingen van drie kandidaten die het niet haalden in de eerste ronde van de voorzittersverkiezingen: Raf Terwingen, Walter De Donder en Christophe Vermeulen. Coens kan ook rekenen op een loyale West-Vlaamse achterban die nog altijd stevig voor hem aan het lobbyen is.