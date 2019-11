Twee K-popsterren veroordeeld voor groepsverkrachting

De Zuid-Koreaanse K-popsterren Jung Joon-young en Choi Jong-hoon zijn vrijdag veroordeeld voor groepsverkrachting. Dat meldt de rechtbank van Seoel.

Jung Joon-young werd ook veroordeeld voor het stiekem filmen van de aanrandingen en het delen van de beelden online. Jung en Choi Jong-hoon hebben respectievelijk zes en vijf jaar cel gekregen.

De 30-jarige Jung werd beroemd in 2014 door een talentenjacht en had daarna succes met zijn solocarrière. In maart nam hij afstand van de muziekindustrie nadat was gebleken dat hij stiekem filmpjes maakte bij de aanranding van dronken vrouwen en de filmpjes online deelde in chatgroepen.

‘Cursus over seksueel geweld’

De 29-jarige Choi was een voormalig lid van de succesvolle K-popband F.T. Island. Volgens de beschuldigden waren de seksuele relaties consensueel, maar dat blijkt niet te kloppen. ‘Jung en Choi hebben deelgenomen aan groepsverkrachtingen met dronken slachtoffers die niet in staat waren om zich te verzetten’, zei de rechter.

Volgens het verdict zagen de sterren de vrouwen enkel als ‘seksuele objecten’ die ze konden uitbuiten. De mannen moeten bovendien een cursus over seksueel geweld volgen van 80 uur en mogen niet meer met kinderen werken. ‘Ze moeten een sociale verantwoordelijkheid hebben die in verhouding staat tot hun roem en rijkdom’, voegde de rechter eraan toe.