Michel neemt voorzitterschap Europese Raad over van Tusk

Op een ceremonie in Brussel heeft de Pool Donald Tusk vrijdagochtend het voorzitterschap van de Europese Raad overgedragen aan Charles Michel. Daarmee kan het Europese avontuur van de Belgische oud-premier echt van start gaan.

‘We kennen de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. We lezen elke dag de krantenkoppen. Laten we de krantenkoppen niet volgen, maar ze zelf maken.’ Zo verwoordde Michel zijn ambities voor een ‘zelfbewust’ en ‘assertief’ Europa in de wereld.

Het mandaat van Michel gaat officieel op 1 december van start, maar vrijdagochtend vond op de zetel van de Europese Raad aan het Schumanplein al een korte overdrachtsceremonie plaats. Dat gebeurt traditioneel door de overhandiging van het belletje waarmee de voorzitter de vergaderingen van de Europese staatshoofden en regeringsleiders opent.

Michel zei ‘nederig’ te bedanken voor ‘de grote eer en verantwoordelijkheid’. ‘Ik zal er alles aan doen om het respect en wederzijds vertrouwen tussen onze leiders en lidstaten te bevorderen.’

Belgisch-Pools onderonsje

De Europese Raad is de instelling van de Europese Unie waarin de leiders van de 28 lidstaten zetelen. Ze komen minstens vier keer per jaar - maar doorgaans vaker - bijeen om de marsrichting van de EU te bepalen en de knopen door te hakken in de belangrijkste dossiers.

Sinds 2010 beschikt de instelling over een vaste voorzitter. Hij of zij zit de vergaderingen voor, moet de consensus en cohesie onder de leiders bevorderen en vertegenwoordigt de Unie op het internationale toneel. De voorzitter heeft een mandaat van 2,5 jaar, dat één keer verlengd kan worden.

Michel werd begin juli door zijn collega-regeringsleiders verkozen tot hun nieuwe voorzitter. De Franstalige liberaal is de tweede Belg die de prestigieuze functie in handen krijgt. Oud-premier Herman Van Rompuy beet tien jaar geleden de spits af. De CD&V’er werd in 2014 afgelost door de Poolse liberale conservatief Donald Tusk. ‘Het voorzitterschap is een intern Belgisch-Poolse aangelegenheid. Ik zie geen reden om dat te veranderen’, grapte Tusk.

Alfred Hitchcock

‘Toen Herman Van Rompuy mij het voorzittersbelletje overhandigde, had ik geen idee dat het scenario van mijn mandaat zou geschreven worden door Alfred Hitchcock himself’, blikte Tusk terug op vijf woelige jaren. Onder zijn voorzitterschap werd de Europese Raad geconfronteerd met een opeenstapeling van crisissen, van de Russische annexatie van de Krim over de Griekse financiële crisis en de vluchtelingen- en migratiecrisis tot de terroristische aanslagen en de Brexit.

‘Ik zal mijn eigen stijl hebben, open voor dialoog en gehecht aan het bouwen van bruggen, en misschien iets voorzichtiger met mijn tweets, of toch zeker in het begin’, zei Michel nog - een knipoog naar de vaak uitgesproken boodschappen van Tusk op sociale media.

