Vlaamse en Nederlandse provincies willen Scheldevallei laten erkennen als Unesco Geopark

Het Vlaams-Nederlandse gebied Schelde Delta moet erkend worden als Unesco Global Geopark. Dat vinden verschillende partners uit Vlaanderen en Nederland, die samen een intentieverklaring ondertekend hebben.

Een reeks Vlaamse en Nederlandse partners zoals de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Noord-Brabant en Zeeland, hebben donderdag een intentieverklaring ondertekend om het grensoverschrijdende Geopark Schelde Delta te realiseren.

Ze hopen in aanmerking te komen voor de erkenning als Unesco Global Geopark, een keurmerk voor de bijzondere geologische en landschappelijke waarden van een gebied.

De initiatiefnemers willen met zowat 60 partners uit wetenschap, onderwijs, overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties tegen eind 2021 een Unesco-kandidatuur opstellen.

Het Vlaams-Nederlandse gebied Schelde Delta is volgens hen uniek in zijn soort. ‘Nergens ter wereld is er een deltagebied waar de wisselwerking tussen natuurlijke processen en cultuurhistorie, de strijd tussen mens en water, zo aanwezig is’, klinkt het. ‘De geologische ontstaansgeschiedenis in relatie tot de rijke cultuurhistorie en natuur maken dat het gebied van de Schelde Delta alles in zich heeft om een Unesco Global Geopark te worden.’

Uitdagingen

Het beoogde Geopark komt overeen met een gebied dat 4 provincies en 61 gemeenten beslaat en 1,5 miljoen inwoners telt.

Als de erkenning er komt, zou dat kansen bieden om tot een betere spreiding van het toeristische aanbod te komen en om via educatie te werken aan bewustwording over de dynamiek van het gebied in het verleden. 'Dat kan dan weer bijdragen tot een beter begrip van uitdagingen in het gebied zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging', luidt het nog.

Wereldwijd zijn er 147 Geoparken in 41 landen. Op dit moment hebben Nederland en België er beide één: Geopark De Hondsrug en Geopark Famenne Ardenne.