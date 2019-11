Opnieuw granaataanslag op appartement in Antwerpen

Donderdagnacht vond opnieuw een aanval met een granaat plaats in het Antwerpse. Ditmaal aan Leiebos in Merksem. Een buurtbewoonster belde de politie nadat ze schade vaststelde aan haar rolluik.

Aan het appartementsgebouw in Merksem waar de aanval plaatsvond is schade. Iemand zou ook knallen hebben gehoord. Maar het parket bevestigt niet dat de granaat ook ontploft is. ‘De politie kwam ter plaatse om vaststellingen te doen en vond de lepel van een granaat in het grasveld. Daarop kwam DOVO ter plaatse. De federale politie is ter plaatse om een onderzoek te doen’, aldus Kristof Aerts van het Antwerpse parket.

In de nacht van woensdag op donderdag vond in de Van Heystveltstraat in Deurne nog een mislukte granaataanslag plaats. Het parket heeft ‘een sterk vermoeden dat er een link is met het drugsmilieu.’ In Ekeren loste een onbekende vannacht met een kalasjnikov elf kogels op de gevel van een woning waar een 74-jarige dame woont. Vrijdagmorgen werd in Merksem ook het lichaam van een man aangetroffen. Of die gebeurtenissen gelinkt zijn, is op dit moment ook nog onderwerp van discussie.

De voorbije maanden vinden er opnieuw veel aanslagen met granaten plaats in Antwerpen, die allemaal gelinkt worden aan het drugsmilieu. Zo was er de zware granaataanslag in Borgerhout op 2 september. De granaat beschadigde vijf huizen en vijf auto’s. De dader was een fietser. In Berchem ontplofte op 21 september een springtuig tegen de gevel van een huis in de Deken de Winterstraat. Twee dagen voordien vond de politie in Ekeren een niet-ontplofte granaat in enkele bosjes, in de buurt van een leegstaand gebouw. Hetzelfde gebeurde op 4 september op de Noorderlaan in het havengebied.