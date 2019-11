Bobcampagne: politie controleert ook zwalpende bestuurders op gsm-gebruik

De nieuwe bobcampagne gaat vandaag van start in ons land: ‘Bob. Altijd nul op.’ Maar de politie zal ook gsm-gebruikers viseren. ‘De statische bobcontroles gaan eruit, anonieme politiewagens zien ook toe op gsm-gebruik.’

De 24ste bobcampagne in ons land is gestart. Maar de politie controleert al lang niet meer zoals in 1995. Vroeger stonden patrouilles urenlang op de grote invalswegen. Wie een glaasje te veel op had, nam de ‘binnenwegen’. Nu worden vrienden en familie op de hoogte gebracht via Whatsapp. ‘De tijd van de grootscheepse, statische alcoholcontroles is voorbij, want de mensen waarschuwen elkaar via de sociale ­media’, zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

De politie werkt nu vaker met mobiele controles. Korte acties, snel ontplooibaar en ook op de kleine wegen. ‘Zo is de psychische en reële pakkans groter’, vult de woordvoerder van De Crem aan.

Tegelijk verschuift ook de aandacht naar gsm-gebruik achter het stuur. ‘Enkele seconden wegkijken kan genoeg zijn om je eigen leven en dat van anderen voorgoed te veranderen’, zegt De Crem. Daarom stuurt de politie ook anonieme wagens op pad. De Crem: ‘Wie zwalpt of te traag rijdt, is verdacht.’ De oorzaak kan alcohol zijn, maar ook gsm-gebruik. ‘We zien dat gsm-gebruik vaak een oorzaak van ongevallen is.’ Er zijn geen Vlaamse cijfers over het aantal ongevallen dat door gsm’en veroorzaakt wordt. Maar volgens onderzoek in opdracht van de Europese Commissie gaat het om 10 tot 30 procent van de verkeersongevallen.

Wie telefoneert achter het stuur, loopt tot vier keer meer risico op een ongeval. Wie achter het stuur sms’en verstuurt, verhoogt dat ­risico zelfs met factor 23. Maar in een enquête van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) gaven twee op de drie Vlamingen toe dat ze in de voorbije maand de gsm in de hand hebben genomen tijdens het rijden.

Voor het rood

De anonieme politiewagens spotten gevaarlijk rijgedrag. Maar dat is niet het enige moment waarop gsm-gebruik kan beboet worden. Ook als u uw gsm voor het rood licht gebruikt of wanneer u in de file staat, gaat u in de fout. Sms’en of bellen mag alleen als u de auto parkeert of even stilstaat.