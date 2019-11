Roland Duchâtelet vindt eindelijk koper voor zijn Engelse club Charlton Athletic

De Engelse tweedeklasser Charlton Athletic heeft een nieuwe eigenaar: East Street Investments, at zijn basis heeft in Abu Dhabi en onder leiding staat van Matt Southall. Dat neemt de huidige nummer 17 van The Championship over van Roland Duchâtelet. De 73-jarige Belg had de club te koop gezet en was er intussen immens onpopulair geworden.

Charlton maakte het nieuws zelf bekend via sociale media en de officiële site, die overspoeld werd en meteen crashte. Wat de verkoopprijs is, blijft voorlopig onbekend. Deze week nog deed het gerucht de ronde dat de Limburger 60 miljoen pond (circa 70 miljoen euro) zou vragen voor ‘The Addicks’.

CLUB STATEMENT



East Street Investments have agreed the purchase of Charlton Athletic Football Club



👉https://t.co/ZwfOBYv0iG #cafc pic.twitter.com/TqDzMEMaiz — Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) November 29, 2019

Op Twitter werd meteen gejuicht omtrent het vertrek van Duchâtelet. Die kreeg de voorbije jaren bijzonder veel kritiek voor zijn beleid bij de club. Het kwam zelfs verschillende keren tot betogingen en onze landgenoot kreeg ook bedreigingen. De hashtag ‘RolandOut’ was vaak trending en de slogan ‘We want our Charlton back’ doet al even de ronde.

Foto: Photo News

Nog twee clubs

Duchâtelet nam Charlton in januari 2014 over. Hij toonde zich ambitieus en droomde van de Premier League, maar onder zijn bewind zakte de club in 2016 naar de League One en pas afgelopen zomer promoveerde het terug naar de tweede klasse. De club staat al sinds eind 2017 te koop, twee jaar later is er eindelijk een deal.

Met de verkoop van Charlton bouwt Duchâtelet zijn voetbalimperium verder af. In het verleden was de zakenman al eigenaar van STVV, Standard en het Spaanse Alcorcon. Op dit moment heeft het Duitse Carl Zeiss Jena en het Hongaarse Ujpest nog in zijn portefeuille. ‘Carl Zeiss Jena en Ujpest staan niet echt te koop, maar als er zich een opportuniteit voordoet, dan sta ik daarvoor open’, klonk het in juni nog.