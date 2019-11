Mesen zal tijdelijk honderd asielzoekers opvangen

Het Rode Kruis Vlaanderen zal een tijdelijk noodopvangcentrum openen in Mesen, een stad in de Westhoek. In vakantiecentrum Peace Village worden een honderdtal asielzoekers opgevangen. Ze zullen daar verblijven van half december tot eind januari.

De opening komt er op vraag van de federale overheid, naar aanleiding van het tekort aan opvangplaatsen in ons land.

Op 17 december worden de eerste bewoners verwacht. Ze blijven daar tot eind januari 2020. Een tiental medewerkers van Rode Kruis-Vlaanderen zal het tijdelijke noodopvangcentrum runnen.

In 2016 werden op dezelfde plaats ook al asielzoekers opgevangen. ’We vinden het onze taak als stad om ons steentje bij te dragen, nu de nood aan opvangplaatsen alsmaar groter wordt. Peace Village is een geschikte locatie om voor een beperkte tijd een aantal mensen op te vangen, weten we uit het verleden’, vertelt burgemeester van Mesen Sandy Evrard (MLM).

De inwoners van Mesen werden per brief ingelicht over de komst van het noodopvangcentrum. Volgende dinsdag is er een infoavond gepland, waar ze meer informatie zullen krijgen.