Belgische luxechocolatier Marcolini staat te koop

De Brusselse luxechocolatier Marcolini, ook hofleverancier van koning Filip, staat te koop. Wat haute couture voor de mode is, is Marcolini voor de chocolade: synoniem voor luxe. En dan te zeggen dat zijn ouders Pierre Marcolini (55) hadden afgeraden chocolatier te worden. Zijn studiekeuze paste niet in hun idee van integratie.