Spoorbonden plannen actie op 12 december: ‘Treinverkeer zal verstoord zijn’

Op donderdag 12 december willen de spoorbonden ACV-Transcom en ACOD Spoor actievoeren tegen het nieuwe sociaal akkoord dat momenteel op tafel ligt. ‘De actie zal gevolgen hebben voor het treinverkeer.’

De vakbonden willen op 12 december werknemers verzamelen aan de hoofdzetel van HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel, nabij het Zuidstation in Brussel. ‘We roepen de werknemers op om zich vrij te maken’, zegt Luc Piens van de christelijke vakbond ACV-Transcom.

Ook wie normaal moet werken, zal kunnen meedoen. ‘We dienen een stakingsaanzegging in om de mensen in de mogelijkheid te stellen deel te nemen aan de actie’, zegt Ludo Sempels van de socialistische vakbond ACOD Spoor. ‘Er zullen gevolgen zijn voor het treinverkeer.’

De spoorbonden verwierpen vorige week een ontwerp van sociaal akkoord voor de periode 2020-2022. Ze hadden de directie een week de tijd gegeven om aan hun eisen tegemoet te komen, maar die ging daar volgens de bonden niet op in.

Loonsverhoging

Concreet vragen ze een loonsverhoging met 1,1 procent - net als wat in de privésector is overeengekomen -, statutaire aanwervingen, dezelfde loonvoorwaarden voor contractuelen en statutairen en het behoud van de 36 urenweek.

Directie en vakbonden zullen vermoedelijk in de loop van volgende week nog rond de tafel zitten. Er is nog geen concrete afspraak gemaakt. Door de stakingsaanzegging treedt het systeem van minimale dienstverlening in werking.

HR Rail was niet bereikbaar voor een reactie.