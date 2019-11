Werchter Boutique pop-up met Billie Eilish afgelast, wel concert in Sportpaleis

Het festival Werchter Boutique pop-up op 19 juli - met Billie Elish op de affiche - gaat niet door na een negatief advies van de politie. De zangeres zal diezelfde dag wel in het Sportpaleis spelen.

Een populairder popfenomeen dan Billie Eilish vind je dezer dagen niet, en net daarom is het concert op 19 juli op Werchter Boutique pop-up afgelast. De federale politie is die dag al aan het werk op Tomorrowland en Dour Festival en kan de veiligheid daarom niet garanderen, aldus Nele Bigaré van de festivalorganisatie.

Een andere datum vinden was onmogelijk, dus verhuist het concert van Eilish naar het Sportpaleis op diezelfde 19de juli. ‘Dank voor het begrip. De veiligheid van onze fans is onze allerhoogste prioriteit’, zegt Bigaré.

Te veel festivals

Er waren echter al langer problemen met het concert van Billie Eilish. D e Haachtse schepen Tom Van der Auwera had er problemen mee dat Live Nation zeven concertdagen zou organiseren op de weide van Werchter. Live Nation organiseert al op zaterdag 20 juni Werchter Boutique met Taylor Swift als headliner. Rock Werchter staat gepland van 2 tot en met 5 juli, nog eens vier dagen dus. Dan was er nog zondag 19 juli Werchter Boutique Pop-Up met Billie Eilish als top of the bill, en TW Classic met Paul McCartney op zondag 21 juni. Zeven festivaldagen in totaal, terwijl er afspraken bestaan over een maximum van zes.

Wie een ticket gekocht had voor Werchter Boutique pop-up, kan op vrijdag 6 december om 10 uur al deelnemen aan een exclusieve voorverkoop. De algemene ticketverkoop begint op zaterdag 7 december om 10 uur.