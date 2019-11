Advocaat-generaal pleit voor verwerpen cassatieberoep Albert II in zaak Delphine Boël

De advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie heeft vrijdagochtend gepleit om de cassatieberoepen van Albert II in de zaak Delphine Boël te verwerpen.

Op een beslissing van het Hof moet Boël, die de zitting zelf bijwoonde, nog wachten tot 13 december.

Dat de advocaat-generaal nu heeft geadviseerd om de beroepen van Albert II te verwerpen, kan goed nieuws zijn voor Boël. De overwinning is echter geen zekerheid voor de kunstenares, want het Hof moet dat advies niet volgen. Boël wilde na de zitting niet reageren.

Het is de zoveelste stap in een juridische soap die zes jaar geleden begon, toen Delphine Boël een rechtszaak startte om de erkenning te krijgen dat zij de natuurlijke dochter is van Albert II, uit een relatie met barones Sybille de Selys Longchamps.

In het najaar van 2018 bevestigde het Brusselse hof van beroep dat Jacques Boël niet de vader van Delphine kon zijn. DNA-stalen die hij had afgestaan, bewezen dat. Daarmee werd een eerste beslissende stap gezet in de procedure om de erkenning door haar echte vader te kunnen opeisen.

Het hof eiste toen meteen dat Albert II een DNA-test zou ondergaan, maar die weigerde daarop in te gaan en stapte naar het Hof van Cassatie om die uitspraak te laten vernietigen.