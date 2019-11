Spoedarts in beroep vrijgesproken voor ‘gifmoord’ op echtgenote

Kris Permentier is vrijdag vrijgesproken, na aanvankelijk te zijn veroordeeld voor moord op zijn vrouw Kristel Zimmerman. In eerste aanleg was hij veroordeeld tot 24 jaar cel. Het hof van beroep in Gent acht de moordpoging en de moord onvoldoende bewezen en sprak de arts vrij op grond van twijfel.

Kris Permentier werd ervan beschuldigd dat hij zijn echtgenote Kristel Zimmerman (40) op 14 oktober 2009 vergiftigde met een dodelijke injectie morfine.

De vrouw werd thuis onwel en nadat haar man de hulpdiensten had gebeld, overleed ze niet veel later in het ziekenhuis, na in een coma te hebben gelegen. Op het eerste proces bleek dat de vrouw drie maanden eerder ook al in kritieke toestand werd opgenomen met een overdosis insuline, volgens het gerecht vermoedelijk bij haar thuis toegediend.

Maar Kris Permentier is dat altijd blijven ontkennen. In eerste aanleg kreeg hij 24 jaar cel, maar hij ging in beroep tegen het vonnis.