Dokters van de Wereld geeft Brusselse daklozen griepvaccinatie

De ngo Dokters van de Wereld gaat deze winter via mobiele teams een laagdrempelig medisch aanbod verstrekken aan daklozen in verschillende steden over heel België. In Brussel start Dokters van de Wereld voor het eerst met een griepvaccincampagne.

In Brussel zullen mobiele teams van zeker zeventig verpleegkundigen, artsen en onthaalmedewerkers s’ avonds naar de vier winteropvangcentra trekken om er medische en paramedische zorg te verlenen aan de dakloze mensen die er overnachten.

In Antwerpen bieden de teams van Dokters van de Wereld ondersteuning aan de verschillende actieve daklozenorganisaties. En aan de kust werden er zorgantennes opgezet in het Brugs en Oostends CAW-inloopcentrum.

Daarnaast vertrekken er ook mobiele zorgbussen naar Brussel, Charleroi en Colfontaine, die in de (metro)stations en op straat op zoek gaan naar daklozen in nood. ‘Zij kunnen op de bus binnenstappen voor paramedische zorg, zoals bijvoorbeeld wondverzorging of eerste medische hulp. We delen er ook warme drankjes en winterkledij uit, zoals handschoenen, mutsen en sjaals’, zegt Alexis Andries, Directeur Vlaanderen. ‘Wie extra medische hulp nodig heeft, wordt begeleid naar onze vaste zorgcentra en partnerorganisaties.’ Zo stellen ook enkele ziekenhuizen hun deuren open voor daklozen die verdere hulp nodig hebben van een specialist, zoals een cardioloog of een pneumoloog.

Kwetsbaar voor griepinfecties

Voor het eerst gaat er in Brussel ook een griepvaccincampagne voor daklozen van start. ‘Veel daklozen hebben chronische aandoeningen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor de kwalijke gevolgen van griepinfecties. Door hen te vaccineren, beschermen we hen voor die complicaties’, zegt Ine Vanden Bussche, medisch coördinator bij Dokters van de Wereld. Nog tot eind december trekken de mobiele vaccinatieteams naar sociale restaurants, het Brusselse Zuidstation en opvangcentra voor daklozen.

De medische ngo wijst erop dat daklozen in het gewone zorgsysteem vaak een adres moeten voorleggen. Dokters van de Wereld pleit dan ook voor permanente ziekenboegen en voor een administratieve vereenvoudiging voor daklozen om aan zorg te geraken. Ook zorgcontinuïteit en het verlengen van opvangcentra is belangrijk zodat daklozen niet opnieuw van de radar verdwijnen na de sluiting van de winteropvang, meent de ngo.