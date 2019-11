Iraakse veiligheidstroepen doden 45 demonstranten na totale vernieling Iraans consulaat

Iraakse anti-regeringsdemonstranten staken woensdag het Iraanse consulaat in brand. De veiligheidstroepen doodden daarop minstens 45 demonstranten.

Het Iraanse consulaat bevindt zich in Najaf, een oude pelgrimsstad en de zetel van de machtige Iraakse sjiitische geestelijkheid. Anti-regeringsdemonstranten bestormden woensdag het gebouw en staken het in brand. Wat overbleef, was volgens persbureau Reuters niet meer dan een verkoolde ruïne.

De Iraakse veiligheidstroepen keerden zich daarop tegen de demonstranten en doodden minstens 45 mensen.

Wraak van Iran

De overwegend sjiitische betogers beschuldigen de autoriteiten ervan zich tegen hun eigen volk te keren om Iran te beschermen. ‘De oproerpolitie beschoot ons alsof we heel Irak in brand hadden gestoken’, getuigde een manifestant. Een mededemonstrant voorspelde meer geweld: ‘Ik ben er zeker van dat Iran zich zal wreken.’

De militaire leider van de Popular Mobilisation Forces (MPF), een groep met machtige Iran-gezinde fracties, suggereerde dat het geweld in Najaf een aanval op de sjiitisch geestelijkheid daar waren. Hij waarschuwde dat elke bedreiging aan het adres van de grootste sjiitische geestelijke, de Grote Ayatollah Ali al-Sistani, met volle kracht zou worden beantwoord. ‘We zullen de handen afhakken van eender wie die probeert om dicht bij al-Sistani te komen’, verkondigde hij op de website van de organisatie.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde de aanval en vroeg de Iraakse overheid om een ‘sterk antwoord’ te bieden aan de geweldplegers.

'Einde van Irak'

Fanar Haddad, senior onderzoeker aan de National University of Singapore’s Middle East Institute, verklaarde aan Reuters dat de overheid en haar paramilitaire bondgenoten het incident met het consulaat als rechtvaardiging kunnen gebruiken om het protest, dat nu al weken aanhoudt, te breken.

Invloedrijke populistische geestelijke Moqtada al-Sadr lanceerde opnieuw een oproep aan de regering om af te treden. Tegelijk waarschuwde hij de brandstichters dat ze een gewelddadig antwoord van de autoriteiten riskeerden.

‘Geef hen geen voorwendsels om jullie revolutie te beëindigen en blijft uit de buurt van religieuze sites’, klonk het op Twitter. Verder voorspelde hij dat als de regering niet aftreedt, ‘dit het begin van het einde van Irak’ zou betekenen.

Donderdag was een van de bloedigste dagen sinds 1 oktober, toen spontaan protest uitbrak in Irak. Jonge demonstranten kantten zich in eerste instantie tegen de corruptie van de overheid, maar gaandeweg groeide het protest uit tot een revolte tegen de autoriteiten, die als hulpjes van Iran worden gezien.