In het Antwerpse district Ekeren is donderdagavond een woning beschoten. De politie en het parket zijn ter plaatse.

Er is minstens zes keer geschoten op het raam van een huis in de Oudebaan. In het rolluik waren meerdere kogelinslagen te zien. De politie zette de straat af.

In de nacht van woensdag op donderdag vond in Antwerpen, in het district Deurne, ook al een mislukte granaataanslag plaats. Volgens het parket bestaat er daar ‘een sterk vermoeden dat er een link is naar het drugsmilieu’.

Wat de motieven voor het schietincident in Ekeren kunnen zijn, is momenteel nog niet duidelijk.